Golders Green, un barrio con una notable población judía en el norte de Londres, se despertó con la impactante imagen de cuatro ambulancias consumidas por las llamas. La Policía Metropolitana ha calificado este incendio como un acto de odio antisemita. El suceso tuvo lugar en la madrugada del 23 de marzo de 2026, alrededor de la 1:40 GMT. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque las explosiones de bombonas de gas en los vehículos y la rotura de ventanas en un edificio cercano generaron gran preocupación.

Seis dotaciones de bomberos y un total de 40 efectivos fueron enviados al lugar para sofocar el incendio, logrando controlar la situación a las 3:06 GMT, según detalla Reuters. Por precaución, se evacuaron varias viviendas y se cortaron carreteras adyacentes. Las ambulancias pertenecen a Hatzola Northwest, una organización voluntaria dedicada a proporcionar asistencia médica urgente a la comunidad judía. La superintendente Sarah Jackson está al frente de la investigación y comentó: “Sabemos que este incidente causará gran preocupación en la comunidad”. Actualmente buscan a tres sospechosos y están revisando grabaciones de cámaras de seguridad, así como vídeos que circulan en internet. Además, han aumentado las patrullas por la zona afectada.

Este ataque se suma a una alarmante ola de antisemitismo en Europa. Desde octubre de 2023, los incidentes han aumentado un 82% en el Reino Unido, un 185% en Francia y un 75% en Alemania. En Países Bajos, el 14 de marzo una bomba casera estalló junto a una escuela judía ortodoxa en Ámsterdam. También se registraron incendios intencionados en sinagogas tanto en Róterdam como en Lieja, Bélgica. Algunos grupos, como el Movimiento de la mano derecha islámica, han reclamado ciertos ataques a través de redes sociales, vinculándolos a propaganda iraní.

Perfil de Hatzola Northwest

Hatzola ha estado operando durante décadas en barrios judíos londinenses. Sus voluntarios altamente capacitados responden rápidamente ante emergencias médicas. Cubren áreas como Golders Green y Stamford Hill, contando con una flota equipada con desfibriladores y oxígeno. Su objetivo no es sustituir al NHS, sino complementarlo especialmente en zonas con alta densidad poblacional ortodoxa. En 2025, atendieron miles de llamadas. Su lema es: rapidez y confidencialidad.

Fundación : Décadas ofreciendo servicio voluntario.

: Décadas ofreciendo servicio voluntario. Voluntarios : Médicos, paramédicos y vecinos debidamente entrenados.

: Médicos, paramédicos y vecinos debidamente entrenados. Cobertura : Norte de Londres, disponible las 24 horas.

: Norte de Londres, disponible las 24 horas. Equipos: Ambulancias, motos y bicicletas para sortear el tráfico denso.

La comunidad judía londinense comparte historias que reflejan su resistencia:

En 2019, Hatzola rescató a un bebé en cuestión de minutos durante Shabat, momento en que muchos voluntarios evitan usar móviles. Durante la pandemia del 2020, duplicaron sus turnos sin solicitar subvenciones públicas. En Golders Green, sus ambulancias están equipadas con luces azules discretas para no alarmar a los residentes. Un voluntario ultraortodoxo incluso corrió dos kilómetros con un desfibrilador para ser el primero en llegar a una emergencia.

Crímenes de odio y factor islámico

Los crímenes de odio contra judíos han aumentado siete veces desde el inicio del conflicto en Gaza. En la Unión Europea, el 78% del profesorado percibe antisemitismo dentro del aula: desde gestos nazis hasta negaciones del Holocausto. Francia, Italia y Suecia destacan entre los países donde más se siente esta problemática. Casi la mitad de los europeos asegura que ha crecido en los últimos cinco años. En Bélgica y Países Bajos se han registrado atentados relacionados con extremismo islámico; un vídeo desde Lieja menciona una guerra contra Israel y Estados Unidos con claras referencias iraníes. La Comisión Europea ha lanzado una estrategia para abordar el antisemitismo e islamofobia entre 2026 y 2030, priorizando las víctimas judías.

El secretario de Salud Wes Streeting calificó el ataque como “repugnante”. Líderes comunitarios han solicitado mayor protección para sus miembros. La policía ha prometido aumentar su presencia visible tras este incidente que no solo ha dañado vehículos; también ha avivado el miedo entre quienes ya patrullan sus propias calles.