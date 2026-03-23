Salvaje agresión en León: una decena de personas apalea a Miss Trans Zamora 2024

La noche que prometía ser una salida más acabó convertida en una escena de terror. Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, fue víctima de una brutal agresión múltiple el pasado sábado en La Bañeza (León), en un ataque que, según su testimonio, fue escalando hasta convertirse en una auténtica cacería humana.

Todo comenzó en el baño del pub. Cuando Bianca intentó acceder al aseo de mujeres, un grupo de chicas la increpó con violencia, exigiéndole que utilizara el masculino. Su negativa desató una espiral de odio: insultos, tirones de pelo y golpes que la obligaron a refugiarse como pudo en un cubículo mientras la situación se descontrolaba.

Pero lo peor aún estaba por llegar

Al salir del local, lejos de encontrar calma, se topó con una emboscada. Un grupo de unas diez personas la rodeó y comenzó una paliza despiadada: patadas, puñetazos y hasta un botellazo en la cabeza. En medio del caos, testigos gritaban desesperados: “¡La vais a matar, la vais a matar!”. Bianca quedó tendida, con el rostro ensangrentado y el cuerpo lleno de golpes.

El balance es estremecedor. Cuatro puntos iniciales en el centro de salud y, al día siguiente, un diagnóstico aún más grave en el Hospital de Benavente: una brecha de cuatro centímetros en el párpado superior que requirió sutura con aguja e hilo. Estuvo, según relata, a punto de perder un ojo.

A las heridas físicas se sumó el saqueo: le robaron el monedero, destrozaron sus gafas y dañaron su teléfono. “Me han golpeado el cuerpo, han intentado apagar mi rostro, pero no han podido tocar mi alma ni mi dignidad”, escribió la joven, que asegura haber vivido “un horror” del que, reconoce, “casi no lo cuenta”.

Ahora, el caso está en manos de la Guardia Civil, que ya analiza las cámaras de seguridad del local para identificar a los agresores. De momento, no hay detenidos.

Mientras tanto, el colectivo trans ha alzado la voz con contundencia. La Plataforma Trans exige respuestas inmediatas y denuncia un clima de violencia creciente. “Son actuaciones urgentes”, reclaman, ante un caso que ha sacudido conciencias y reabre el debate sobre la seguridad y la intolerancia.

Bianca, por su parte, lo tiene claro: “Ahora comienza mi camino hacia la justicia… no solo por mí, sino por todas las que no pudieron alzar la voz”.