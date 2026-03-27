La Policía arresta Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos y exmantero, tras un violento altercado

El 26 de marzo, la tarde se torna tumultuosa en el distrito de Villaverde, Madrid.

Agentes de paisano observan a dos individuos merodeando de forma sospechosa en el aparcamiento de un supermercado ubicado en la calle Antonio López.

Solicitan la identificación y uno de ellos escapa, refugiándose en un portal. En ese momento aparece Serigne Mbaye, exdiputado de la Asamblea de Madrid y actual secretario de antirracismo de Podemos, acompañado de un grupo que adopta una actitud hostil para proteger al fugado.

La situación desata una llamada a refuerzos y se desencadena el caos: siete personas son detenidas, entre ellas Mbaye, mientras que cinco agentes sufren lesiones leves. Todos enfrentan cargos por atentado a la autoridad, resistencia y lesiones.

Mbaye es liberado esa misma noche en la comisaría de Usera.

A su salida, graba un vídeo donde afirma: “Esto es racismo puro y duro, una persecución contra personas racializadas”. Denuncia la violencia policial y el acoso constante al que se ve sometido. Hace un mes ya había dejado claro: “No me arrugo, es persecución, no van a parar y no me callo”.

Esta situación fue comunicada a la Delegación del Gobierno, al Defensor del Pueblo y al Ministerio del Interior. Mientras tanto, un centenar de vecinos organiza una concentración espontánea frente a la comisaría. Gritos como “Fuera racistas de los barrios” y “No es caso aislado, es racismo del Estado” resuenan en el ambiente. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se une al clamor: “Basta de hostigamiento por el color de piel y defensa de la justicia social”. Compara las imágenes con las prácticas del ICE en EE.UU.: “Recuerda más al ICE que a un gobierno progresista”.

Cuando la Policía te dice: «vamos a proceder a su detención», entre otros derechos, tienes derecho a saber por qué te detienen. Dicho eso, puedes indicar sorpresa o incomprensión, pero nunca resistencia.@Serigne_Mbaye_ se ha resistido y por eso han tenido que usar fuerza. FIN pic.twitter.com/ozhWs8nUJL — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) March 26, 2026

Perfil de Serigne Mbaye

Originario de Senegal, ha residido en España durante años. Se ha consolidado como líder entre los movimientos migrantes:

Fue portavoz del Sindicato de Manteros , que agrupa a vendedores ambulantes sin papeles.

, que agrupa a vendedores ambulantes sin papeles. Miembro activo de la Asociación de los Sin Papeles .

. Diputado por Unidas Podemos en la Asamblea madrileña.

en la Asamblea madrileña. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Antirracismo dentro del partido Podemos.

Como activista comprometido, lucha por regularizaciones. Logró alcanzar un acuerdo con el PSOE para una regularización extraordinaria tras movilizaciones impulsadas por colectivos migrantes. Además, denunció a un agente policial en Murcia por asociar la delincuencia con la inmigración.

Versiones encontradas y reacciones

Mientras tanto, desde la Policía se ofrece una versión diferente: según ellos, Mbaye y otros habrían atacado para evitar que detuvieran al sospechoso implicado en un intento de robo. Los refuerzos ingresan en un portal privado y reducen a uno del grupo con rodilla sobre su cabeza, según relatan testigos. Así, cinco agentes sufren heridas leves; uno presenta lesiones más serias. Desde Podemos se interpreta este hecho como una “redada racista” frente a su hogar. Pablo Fernández, portavoz del partido, dirige sus críticas hacia Marlaska, acusándolo: “Es el máximo responsable de esta vergüenza”. A su vez, Más Madrid formula preguntas al Ministerio del Interior.

Versión Policía Nacional Podemos y testigos Origen Dos sospechosos merodean coches; uno escapa Redada racista sin justificación en el barrio Rol de Mbaye Intenta impedir la detención; ataca junto a otros Entra al portal; denuncia violencia policial Heridos Cinco agentes con lesiones leves Policía inmoviliza violentamente a vecinos Detenidos Siete personas por atentado y resistencia Incluye periodista y activistas

Los testigos documentan lo sucedido: policías empujan e ingresan en edificios privados mientras retienen a cuatro vecinos más. Entre los arrestados se encuentra un redactor del medio El Salto y un activista vinculado a OMAL Paz con Dignidad. Mbaye, conocido como ‘mantero’, siempre ha estado presente en primera línea contra lo que él considera persecución racial.

La reacción vecinal no tarda en llegar. Residentes protestan mientras los movimientos sociales organizan manifestaciones. La propia Belarra resalta su labor en pro de los migrantes: “Mucha gente le tiene cariño por su trabajo en regularizaciones”. Aunque la Policía lo lleva a Usera, horas después Mbaye vuelve a las calles. La tensión continúa alta en Usera-Villaverde, donde estos enfrentamientos dejan huella.

Siete personas han sido detenidas en total; sin embargo, toda la atención recae sobre Serigne Mbaye. Su trayectoria contrasta con las acusaciones: desde las calles senegalesas hasta el escaño madrileño, siempre luchando contra el racismo policial. Esta situación ha puesto a Podemos en pie de guerra mientras que la Policía defiende sus acciones como parte rutinaria del servicio. Vecinos y activistas mantienen firme su postura.