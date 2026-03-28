Jupol lanza una advertencia contundente: en España se registran 14 violaciones cada día, lo que se traduce en más de 5.300 agresiones sexuales con penetración en el último año, según datos del Ministerio del Interior.

Este sindicato, que cuenta con una amplia representación en la Policía Nacional, utiliza estas cifras para desafiar la narrativa del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien atribuye el incremento a una mayor conciencia social y un aumento en las denuncias.

Jupol sostiene que las estadísticas reflejan únicamente lo que se denuncia, dejando fuera un problema mucho más amplio.

El desencadenante de esta polémica ha sido la muerte de Noelia Castillo este jueves a causa de la eutanasia, después de haber sufrido agresiones que nunca fueron denunciadas.

La historia de Noelia Castillo, quien tenía 25 años, es desoladora.

Pasó cuatro años atrapada en un sistema de tutela que no logró ofrecerle la protección necesaria.

Su padre y varias asociaciones intentaron detener el proceso de eutanasia, pero este continuó su curso. Su caso ha puesto al descubierto fallos significativos: las horas previas a su muerte fueron transformadas por los medios en un espectáculo, con una cobertura en directo que dividió opiniones.

Mientras tanto, Jupol subraya que Noelia nunca formalizó sus tres agresiones, un patrón habitual que oculta la magnitud real del problema.

El perfil de Noelia Castillo

Noelia representa a miles de jóvenes que se encuentran en situaciones extremas. Con secuelas físicas y psicológicas debido a agresiones previas, estuvo bajo tutela judicial durante cuatro años. Decidió solicitar la eutanasia tras un verdadero calvario legal y mediático. Aunque su padre luchó sin éxito para detener el proceso, el Tribunal Supremo pronto debatirá si los familiares pueden oponerse.

Edad : 25 años al fallecer.

: 25 años al fallecer. Situación : Bajo tutela judicial desde hace cuatro años.

: Bajo tutela judicial desde hace cuatro años. Motivo eutanasia : Enfermedad grave crónica derivada de agresiones no denunciadas.

: Enfermedad grave crónica derivada de agresiones no denunciadas. Tiempo proceso: 20 meses con dilaciones judiciales.

Datos clave de agresiones sexuales

Las cifras son reveladoras. En 2024 se registraron 22.846 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 66% respecto a 2018. Los extranjeros cometieron el 39,24% de estos delitos, aunque representan solo el 13% de la población total. En el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 1.242 violaciones con penetración, casi igualando el total del año 2017.

Año Violaciones con penetración Total delitos sexuales 2018 – 13.782 2024 5.300 22.846 Q1 2025 1.242 –

Desde Jupol, se critica duramente a Marlaska, quien habla sobre «una mayor confianza en el sistema», mientras que el sindicato considera esto como un claro fracaso policial. Puedes consultar el [detalle completo de la denuncia de Jupol].

Las provincias más afectadas durante 2024:

Madrid: 1.512 incidentes.

Barcelona: 1.289.

Valencia: 1.023.

Sevilla: 798.

Las Palmas: 772.

La eutanasia, de la ley exprés al boom de solicitudes

La ley fue impulsada como propuesta por el PSOE durante la pandemia y entró en vigor sin informes consultivos obligatorios. Desde su implementación en 2021 hasta ahora se han registrado un total de 2.432 solicitudes: con cifras anuales que van desde las 173 en 2021 hasta las actuales 929 en 2024. De estas solicitudes, se han llevado a cabo 1.123 eutanasias efectivas. La historia de Noelia es solo la punta del iceberg; un tercio de quienes solicitan este procedimiento fallece antes debido a obstáculos burocráticos.

Desde el Ministerio de Sanidad se están tomando medidas para acelerar los procesos urgentes, reduciendo plazos a tan solo quince días y reforzando los servicios de enfermería. Además, Cataluña está considerando una norma para acortar los recursos judiciales y evitar tragedias similares a la vivida por Noelia. Sin embargo, las reacciones son mixtas; algunos críticos han señalado la despreciable alegría mostrada por personalidades como Nacho Escolar y algunos medios ante su elección.

En La Rioja se registraron nueve solicitudes durante este año, estableciendo un récord con seis aprobadas. La discusión sigue creciendo: ¿realmente protege el sistema o está acelerando muertes innecesarias?

Finalmente, desde Jupol, se entrelazan diversas realidades: más violaciones constatadas, menos denuncias efectivas y un aumento preocupante en las solicitudes de eutanasia. Mientras tanto, Marlaska responde apelando a la sensibilización social; no obstante, los datos demandan acciones concretas e inmediatas ante una situación cada vez más alarmante.