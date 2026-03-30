Alfonso Basterra, asesino de su hija Asunta, sale de prisión 4 días tras más de una década en la cárcel

Alfonso Basterra ha conseguido lo que durante años se le negó: un permiso penitenciario que le permitirá salir de la cárcel por cuatro días. Este periodista fue condenado en 2015 a dieciocho años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva Asunta y actualmente cumple su condena en el centro penitenciario de Topas, en Salamanca, adonde llegó hace poco más de un año tras ser trasladado desde Teixeiro, en A Coruña.

La noticia se dio a conocer este domingo a través del programa Fiesta de Telecinco. El periodista de investigación Alejandro Entrambasaguas informó que el juez de vigilancia penitenciaria ha autorizado esta primera salida, tras recibir un informe positivo por parte de la junta de tratamiento del centro salmantino. Basterra podrá disfrutar del permiso a partir de este lunes, once años después de su encarcelamiento provisional en 2013 y tras haber cumplido más de doce años de los dieciocho a los que fue sentenciado.

Un largo camino hacia la libertad temporal

Lo relevante de esta concesión radica en los rechazos anteriores que recibió. En 2018, cuando Basterra había completado la cuarta parte de su condena —un requisito legal para solicitar permisos ordinarios—, su solicitud fue denegada. Cuatro años después, en 2024, volvió a intentarlo, esta vez solicitando directamente el tercer grado penitenciario, pero nuevamente le fue negado. Las autoridades consideraron que existía un riesgo potencial para la alarma social.

El cambio en el criterio se debe a diversos factores. Actualmente, Basterra está clasificado en segundo grado y ha demostrado un buen comportamiento durante su estancia en prisión. Además, se encuentra integrado en un módulo de respeto dentro del centro penitenciario, lo cual ha influido favorablemente en la valoración realizada por la junta de tratamiento. Su evolución positiva ha sido clave para que esta vez el informe resultara favorable.

Qué implica este permiso

Es fundamental señalar que este permiso ordinario de cuatro días no se traduce en una excarcelación ni en libertad condicional. Se trata simplemente de una salida temporal regulada por la Ley General Penitenciaria, diseñada para facilitar la reintegración hacia la vida libre. Tras esos cuatro días fuera, Basterra deberá regresar a prisión para continuar cumpliendo su condena. Según lo estipulado por la normativa, estos permisos pueden extenderse hasta siete días; sin embargo, en su caso se ha autorizado solo la duración mínima.

La ley establece que para acceder a estos permisos es indispensable haber cumplido al menos un cuarto de la condena impuesta, no tener antecedentes disciplinarios negativos y contar con alguien fuera que asuma responsabilidad por el interno. En situaciones como la clasificación en segundo grado —como es el caso de Basterra— se requiere autorización judicial si el permiso supera los dos días.

Un caso que impactó a España

Asunta Basterra, con tan solo doce años, fue encontrada muerta el 22 de septiembre de 2013 en el chalé familiar situado en Montouto, Santiago de Compostela. Su fallecimiento se convirtió en uno de los casos más mediáticos y conmocionantes del país. La Audiencia Provincial de A Coruña condenó a Alfonso Basterra y a su entonces esposa Rosario Porto como coautores del crimen. Posteriormente, esta sentencia fue confirmada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia como por el Tribunal Supremo.

Rosario Porto se quitó la vida en prisión en 2020, mientras estaba recluida en el centro penitenciario de Brieva, Ávila. Desde ese trágico acontecimiento, Basterra es el único individuo vivo que conoce todos los pormenores del caso. No obstante, ha mantenido su negativa a aceptar los hechos y continúa proclamando su inocencia hasta hoy.

Con más de doce años cumplidos ya dentro de una condena total de dieciocho años, Basterra podría aspirar a la libertad dentro de poco más de cinco años si sigue con este camino recto dentro del sistema penitenciario. Este primer permiso representa un punto crucial en su situación carcelaria; sin embargo, es importante recordar que deberá regresar a prisión al término del mismo.