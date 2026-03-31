Atraco con machete en bar de Mijas termina en risas y sin botín

Un individuo con casco de moto entra en La Barraca de la Abuela, situado en Las Lagunas de Mijas, saca un machete descomunal de sus pantalones y golpea el mostrador.

Son las cinco de la tarde. Grita exigiendo el dinero en inglés: «The money, money, money; now«.

Sin embargo, nadie parece inmutarse. El camarero y los clientes creen que se trata de una broma de algún cliente habitual que acaba de marcharse.

Así, comienzan las risas.

El ladrón queda atónito, sin saber cómo reaccionar.

El empleado, con una calma sorprendente, toca el machete y le dice que está mellado, como si fuera un juguete.

Las carcajadas aumentan. Humillado, el hombre da media vuelta y abandona el local sin haber conseguido ni un euro.

En el relato detallado del atraco fallido en Mijas, se puede observar cómo su plan se desmorona en cuestión de segundos.

Para partirse la caja… de risa https://t.co/AaxabARwY4 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 31, 2026

El contexto de las mafias en la Costa del Sol

Este intento tan torpe contrasta con la dura realidad que vive la zona. La Costa del Sol atrae a mafias procedentes de todo el mundo: albanesas, chinas, turcas, Mocromafia, rusas y británicas. Estas organizaciones operan en Málaga, Marbella, Fuengirola y Estepona. La Fiscalía advierte sobre su coordinación: están involucradas en el tráfico de hachís y cocaína utilizando narcolanchas en la Axarquía, además de blanquear dinero y recurrir a la violencia.

En el último mes, la Policía ha desarticulado siete organizaciones criminales, detenido a 55 personas e incautado 9 toneladas de droga, 37 armas y 150.000 euros. Entre las operaciones destaca Lobezno, relacionada con secuestros en Marbella, y Kuni, que involucró fusiles de asalto para llevar a cabo «vuelcos» a narcos. Este año ha estado marcado por tiroteos a plena luz del día, como el ocurrido entre dos escoceses en Fuengirola, sumando más de diez incidentes similares.

Mocromafia : Actúa con violencia en Marbella y utiliza menores.

: Actúa con violencia en y utiliza menores. Mafia albanesa : Presente con fuerza en Fuengirola y Mijas .

: Presente con fuerza en y . Turcas (Daltons y Caspers) : Motivadas por venganzas, publican vídeos armados en redes sociales.

: Motivadas por venganzas, publican vídeos armados en redes sociales. Otras: Francesas, italianas y balcánicas; se estima que hay entre 80 y 100 bandas provenientes de 59 países.

Mafias clave Zona principal Delitos típicos Mocromafia Marbella Drogas, secuestros Albanesa Mijas, Fuengirola Tráfico, tiroteos Turcas Móvil Venganzas, armas Francesa Estepona Asaltos armados

Perfil del atracador y curiosidades

La Policía está revisando los vídeos de seguridad. El sospechoso es conocido en Mijas, pero no precisamente por sus éxitos criminales. Tras fracasar en el bar, intenta repetir la hazaña en una hamburguesería cercana. Allí avisan a las autoridades, que dudan si lo que ocurre es real debido a su tranquilidad.

Aunque aún no hay un perfil detallado sobre él, varios detalles revelan su inexperiencia:

Casco de moto: Aunque oculta su rostro, no logra intimidar. Machete mellado: El camarero lo toca sin inmutarse. Inglés roto: Su frase The money, now suena más bien a una película mala. Huida rápida: Se marcha entre risas sin recurrir a la violencia. Segundo intento: Con un estilo similar al primero, confirma su falta de habilidad.

En un entorno donde operan narcos profesionales armados hasta los dientes, este caso resalta por lo cómico. Contrasta notablemente con los capos que lavan millones o sicarios que nunca fallan. Los vecinos de Mijas prefieren ver el lado divertido del asunto; sin embargo, la Policía mantiene su vigilancia ante las amenazas que representan las mafias de la Costa del Sol.

La presión proveniente del Campo de Gibraltar impulsa el crimen hacia esta región: puertos estratégicos, lujo desmedido y grietas evidentes en la vigilancia. Este atraco fallido sirve como recordatorio de que no todos los delincuentes son expertos.

Mientras las bandas serias acumulan tiroteos y grandes alijos de droga, este individuo se lleva el galardón al más ridículo.