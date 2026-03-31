Horror en el cementerio: decapitan el cadáver de una modelo

En un escalofriante acto de barbarie, el nicho temporal donde descansaba el cuerpo de Pamela Genini, la modelo de 29 años brutalmente asesinada por su exnovio en Milán el pasado octubre, fue profanado en el cementerio de Strozza, su pueblo natal al norte de Italia. Los trabajadores del camposanto notaron el lunes irregularidades en la sepultura provisional —a la espera de su traslado al panteón familiar— y al inspeccionarla hallaron que el féretro de 120 kilos había sido forzado, con la cabeza y otras partes del cadáver sustraídas.

La Fiscalía de Bérgamo ya actúa por profanación de cadáver, un delito que castiga con hasta siete años de cárcel, especialmente grave en suelo sagrado como un cementerio. El caso, que ha revuelto al país, suma capas de misterio: carabineros analizan grabaciones de dos cámaras —una interna sin luz nocturna y otra en el patio exterior, aunque el parking queda eclipsado por cipreses—, pero aún ignoran la fecha exacta del asalto, perpetrado presumiblemente por tres o cuatro individuos.

Vecinos de Strozza murmuran sobre el columbario y la tumba Genini, aún en obras con redes y plásticos, mientras la investigación indaga cómo saltaron las defensas. El viernes, un exnovio de la víctima se presentó en la comisaría con alertas sobre amenazas y «pistas clave». La familia, por su parte, niega cualquier extorsión o demanda económica antes o después del crimen, según confirman los uniformados.

A través de su abogado Nicodemo Gentile, Una Smirnova, madre de Pamela, denuncia un «ultraje inhumano que niega la paz eterna». Rechazan móviles lucrativos y apuntan a una «mente retorcida», obsesionada con la imagen y posesión de la joven, en un espiral de locura que profana incluso la tumba.