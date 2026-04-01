Dos adolescentes siembran el terror en Murcia tras lanzar piedras de gran tamaño a vehículos en marcha

En una jugada temeraria que rozó la catástrofe, dos chicos menores de edad han sido señalados por la Guardia Civil como los responsables de arrojar enormes rocas contra coches que avanzaban a toda velocidad por la autovía A-7, en el tramo de Santomera (Murcia). Los cargos incluyen amenazas graves a la seguridad del tráfico, destrozos en vehículos y, en el caso de uno, un intento burdo de engañar a la justicia con una denuncia inventada.

Todo explotó a finales de febrero, cuando el centro de tráfico acumuló llamadas desesperadas de conductores en el kilómetro 557. Bajo la oscuridad de la noche, pedruscos de hasta 20 centímetros de diámetro se estrellaron contra ocho autos particulares, reventando parabrisas, abollando chasis y hasta colándose dentro de los habitáculos. Los choferes tuvieron que zigzaguear en pánico para esquivar el caos, pero milagrosamente nadie resultó herido.

La pista clave surgió del propio entorno de los sospechosos: uno de ellos alardeó en su colegio de cómo planeó con su compinche maximizar los daños en la mayor cantidad de turismos posible. Los sabuesos de la Unidad de Seguridad Vial barrieron la zona de lanzamiento y ataron cabos. Al día siguiente, el mismo menor denunció un supuesto asalto violento donde le quitaron su móvil y un patinete eléctrico. Pero la Guardia Civil desmontó la farsa: el teléfono se le cayó mientras escapaba de una patrulla, y el patinete lo escondió a pocos metros del crimen.

El caso ya está en manos del juzgado. La Guardia Civil lanza una advertencia rotunda: estas locuras nocturnas son una ruleta rusa sobre ruedas, como demostró la tragedia de 2012 en la RM-12 (Autovía de La Manga), donde una piedra similar segó la vida de un hombre de 59 años.