La Ertzaintza ha hecho públicos datos contundentes: en 2025, el 68% de las personas detenidas por violación en el País Vasco son extranjeras, a pesar de que este grupo representa únicamente el 10,6% de la población.

La policía autonómica informa que, de los 71 arrestados por agresión sexual con penetración, un total de 48 son individuos provenientes de otros países.

Este informe es el primero que incluye la procedencia de los detenidos y llega tras años en los que tanto la policía como los medios habían mantenido en la sombra las nacionalidades.

Los números generales ofrecen una visión bastante nítida.

La Ertzaintza llevó a cabo investigaciones sobre 32.615 personas en 2025; entre ellas, 13.874 eran extranjeras, lo que equivale al 42,54%.

En cuanto a las detenciones, de un total de 9.222, el 61,31% no eran españoles: se registraron 676 procedentes de Europa, 1.603 de América y 3.223 provenientes de África.

Los extranjeros destacan especialmente en delitos graves. En el caso de los hurtos, un sorprendente 80% de los 513 detenidos son foráneos, a pesar del bajo porcentaje que representan demográficamente.

Desproporción en delitos clave

Estos datos resultan llamativos al contrastarlos con la composición poblacional del territorio.

El País Vasco, con uno de los índices más bajos de extranjeros en España (frente al promedio nacional del 14,6%), observa cómo estos dominan los arrestos en múltiples delitos:

Violaciones : Un notable 67,61% de los detenidos son extranjeros (48 sobre un total de 71).

: Un notable 67,61% de los detenidos son extranjeros (48 sobre un total de 71). Hurtos : Un impresionante 80% corresponde a arrestados foráneos (413 sobre 513).

: Un impresionante 80% corresponde a arrestados foráneos (413 sobre 513). Robos con violencia : En ciertos periodos, hasta un 82% son extranjeros.

: En ciertos periodos, hasta un 82% son extranjeros. Agresiones sexuales generales: El porcentaje se eleva al 68% entre los detenidos.

En el ámbito de hurtos, se investigó a un total de 7.839 personas; entre ellas había 4.063 extranjeros (51%). Los magrebíes lideran las cifras con 283 detenidos por hurtos y 293 por robos con violencia. Latinoamérica también presenta cifras significativas.

Ocultación histórica y cambio de rumbo

Históricamente, tanto la policía como los medios habían evitado mencionar las nacionalidades.

La Ertzaintza, sin embargo, comenzó a ofrecer información desglosada desde noviembre del año pasado por áreas geográficas: magrebíes, latinoamericanos y europeos. Este cambio rompe con una práctica habitual. Mientras tanto, el Gobierno central se resiste: desde Interior han descartado hacer públicas las nacionalidades «por ahora».

Algunos opinan que esto podría fomentar la xenofobia; otros lo ven como un paso hacia la transparencia para combatir rumores infundados.

El informe detallado de la Ertzaintza sobre detenciones en 2025 ilustra claramente este patrón.

A pesar de ser una minoría poblacional, los extranjeros acaparan un alto número de detenciones. Desde el PNV han justificado esta publicación señalando «sensibilidades diferentes» entre alcaldes. Por su parte, los Mossos d’Esquadra están siguiendo este mismo camino en su informe para 2026.

Inmigración ilegal y patrón nacional

Este fenómeno no es exclusivo del País Vasco; tiene eco en toda España.

La Policía Nacional detiene diariamente a más extranjeros que españoles (51% durante marzo de este año).

En Cataluña se han alcanzado cifras alarmantes: hasta un 72% en algunas áreas; Barcelona reporta un asombroso 91% en hurtos perpetrados por forasteros. Navarra presenta igualmente preocupantes estadísticas con un 63% en delitos sexuales y un impactante 73% en homicidios relacionados con extranjeros. Además, la reincidencia es alta cuando se trata del patrimonio.

En el País Vasco, los magrebíes (que constituyen apenas el 1,7% de la población) igualan ya las detenciones realizadas contra españoles. Los datos correspondientes a este año revelan que hubo un total de 3.358 arrestos entre forasteros frente a los 1.871 españoles (entre enero y septiembre).

La inmigración ilegal parece contribuir al aumento tanto en hurtos como robos.

Anecdotas y curiosidades

Primer informe : La Ertzaintza dio a conocer su primer informe sobre origen étnico en 2025; fue criticado por algunos sectores como “racista”.

: La Ertzaintza dio a conocer su primer informe sobre origen étnico en 2025; fue criticado por algunos sectores como “racista”. Contraste demográfico : Comparativa entre Extremadura (5% extranjeros) y Baleares (21,8%) .

: Comparativa entre Extremadura (5% extranjeros) y Baleares (21,8%) . Homicidios : Un alarmante porcentaje del 60% corresponde a detenidos extranjeros .

: Un alarmante porcentaje del corresponde a detenidos extranjeros . Tendencia: Se observa una disminución entre españoles (del 37% al 33% en detenciones durante el periodo entre 2024 y 2025) .

Delito % Detenidos extranjeros Población extranjera Violación 68% 10,6% Hurtos 80% 10,6% Robos violencia 77-82% 10,6% Total detenciones 61-64% 10,6%

Estos datos invitan a reflexionar sobre sus causas subyacentes: ¿será cuestión de condiciones sociales, tal como apunta Trapero? ¿O acaso está relacionado con una falta de control migratorio? La Ertzaintza abre así un debate necesario basado en hechos concretos.