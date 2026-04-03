La mujer asesina a golpes al perro de su pareja en una ataque de celos

Mallorca se conmociona ante un caso de maltrato animal marcado por celos desmedidos y una violencia escalofriante.

Todo ocurrió hace unos días en Llucmajor, cuando un hombre de 55 años recibió una llamada angustiosa de su pareja. Ella le suplicaba que regresara a casa urgentemente: su perra Lilí, una chihuahua de 11 años, sangraba por la boca y estaba al borde de la muerte.

El hombre dejó el bar donde seguía un partido de fútbol y se dirigió rápidamente a su hogar. Al llegar, se encontró con Lilí sin vida, con el cuerpo destrozado.

La mujer intentó justificarse, alegando que otro perro había atacado a Lilí. Sin embargo, la versión no encajaba. El veterinario lo confirmó: la chihuahua había sufrido golpes brutales.

Su cráneo estaba aplastado y los pulmones reventados, lo que descartaba cualquier pelea con otro animal. Fueron impactos provocados por un ser humano, repetidos y mortales. Con ese informe en mano, el dueño presentó una denuncia por maltrato animal con resultado de muerte ante la Guardia Civil de Llucmajor. Los agentes acudieron al domicilio y encontraron a la mujer en un estado lamentable. La trasladaron al hospital, donde permanece ingresada.

No había signos visibles de violencia en su contra.

El hombre está preocupado por su seguridad personal. Ha solicitado una orden de alejamiento y medidas de protección para cuando ella salga del hospital.

Los celos fueron el detonante del trágico desenlace. Él había restablecido contacto con una antigua amiga tras más de diez años sin verse, algo que resultó ser suficiente para que la pareja actual perdiera el control. Los vecinos y las protectoras de animales claman indignados ante esta situación. Lo sucedido pone en evidencia cómo la violencia doméstica afecta también a los animales.

Respecto al perfil de la mujer, las fuentes son escasas. Vive junto al denunciante en Llucmajor y parece tener un carácter volátil, especialmente ante ataques de celos. No hay antecedentes públicos sobre violencia previa, pero su reacción extrema sugiere impulsividad. El hombre, que adora a Lilí como si fuera parte de su familia, ha compartido con ella once años inolvidables. Las fotos muestran a la chihuahua juguetona y cariñosa durante su vida.

Más detalles sobre este caso están siendo revelados en este reportaje detallado de OK Diario. La investigación avanza; la Guardia Civil busca pruebas en el domicilio así como testimonios entre los vecinos.

Los celos han motivado actos vengativos sorprendentes en otras ocasiones. Aquí algunos ejemplos que ilustran el peligro:

En Torremolinos, un italiano maltrataba a su novia Paula debido a celos patológicos. La aislaba completamente, impidiéndole salir o ir al médico. En 2023 acabó con su vida y luego la emparedó; ahora enfrenta juicio por este crimen y otro anterior.

debido a celos patológicos. La aislaba completamente, impidiéndole salir o ir al médico. En 2023 acabó con su vida y luego la emparedó; ahora enfrenta juicio por este crimen y otro anterior. En relaciones tóxicas similares, los celos llevan a dañar mascotas como forma de hacer daño al otro miembro de la pareja. En España han habido casos donde se ha envenenado o abandonado perros para herir al otro.

Recordando anécdotas históricas: en los años 90, una mujer en Valencia incendió el coche de su ex debido a celos, lo que provocó la muerte del gato que estaba dentro.

Un caso reciente tuvo lugar en Madrid donde un hombre ahogó al hámster de su pareja tras encontrarla hablando con un amigo.

Estos ejemplos revelan patrones preocupantes: los celos extremos pueden desencadenar rápidamente actos violentos. En el caso de Lilí, no tuvo ninguna oportunidad; su muerte subraya cuán vulnerables son las mascotas en hogares marcados por tensiones.

La Guardia Civil sigue profundizando en las investigaciones en Llucmajor mientras el hombre evita regresar a casa por miedo. Mientras tanto, las protectoras exigen penas severas por maltrato animal. Lilí se ha convertido en símbolo del sufrimiento infligido a estos seres inocentes. Casos como este nos recuerdan que la ira descontrolada puede arrasar vidas ajenas sin piedad.

Perfil de Lilí y curiosidades

Lilí, chihuahua de 11 años, era el alma del hogar. Pequeña pero valiente, siempre acompañaba a su dueño a donde fuera. Algunas curiosidades sobre ella y el caso:

Lilí disfrutaba viendo partidos de fútbol; cada fin de semana se subía al sofá junto a su dueño.

disfrutaba viendo partidos de fútbol; cada fin de semana se subía al sofá junto a su dueño. La mujer aparentó preocupación durante la llamada; sin embargo, el veterinario detectó claramente lesiones producidas por golpes humanos.

El hombre recuperó fotos recientes donde Lilí lucía feliz para presentar junto a la denuncia; esas imágenes mostraban su cráneo intacto días antes del incidente.

lucía feliz para presentar junto a la denuncia; esas imágenes mostraban su cráneo intacto días antes del incidente. En Baleares han aumentado los casos de maltrato relacionados con celos; este resalta por su brutalidad.

Con poco más de 2 kilos, un solo golpe contundente fue suficiente para acabar con ella.

Este drama ocurrido en Mallorca deja lecciones dolorosas sobre cómo las emociones desbordadas pueden llevar al desastre más absoluto. La justicia tendrá que decidir qué pasará ahora, aunque es evidente que Lilí ya no volverá jamás.