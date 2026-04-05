El Gobierno Sánchez oculta el coste de mantener inmigrantes ilegales en centros de acogida

El Gobierno de Pedro Sánchez se mostró inflexible ante una delegación del Parlamento Europeo, evitando proporcionar cifras concretas sobre el coste de alojar a un inmigrante en los centros de acogida. Este episodio tuvo lugar en septiembre de 2025, durante una visita a Canarias, donde el centro Las Raíces, ubicado en La Laguna (Tenerife), gestiona un presupuesto anual de 20 millones de euros solo para su funcionamiento, bajo la supervisión de la empresa pública Tragsa. El informe europeo subraya que no se ofreció ni siquiera el coste individual por persona, a pesar de contar con 6.500 plazas disponibles en las islas, dentro de un total de 54.000 en España.

Este silencio se produce en medio de un acalorado debate acerca de los MENAs (menores extranjeros no acompañados), que están saturando el sistema. El Gobierno ha redistribuido 3.900 menores desde Canarias y Ceuta hacia once comunidades autónomas, excluyendo a Cataluña y País Vasco, con una asignación inicial de solo 100 millones de euros. Sin embargo, las comunidades afirman que esta cantidad es insuficiente: el coste medio asciende a 4.400 euros al mes por cada MENA, lo que representa unos 205 millones anuales para todos. Anteriormente, se abonaban 145 euros diarios por menor; ahora, la cifra ha caído a tan solo 67.

Variaciones por regiones y polémicas reales

Los costes varían significativamente según la ubicación. A continuación, algunos datos relevantes:

Madrid : Hasta 5.762 euros al mes en centros que ofrecen apoyo psicológico.

: Hasta 5.762 euros al mes en centros que ofrecen apoyo psicológico. Andalucía : Los centros públicos pueden alcanzar hasta 9.813 euros mensuales.

: Los centros públicos pueden alcanzar hasta 9.813 euros mensuales. Castilla y León : Se reportan 2.585 euros por cada MENA en residencias o 1.977 en protección, para un total de 487 menores que generan gastos entre 11,5 y 15,1 millones al año.

: Se reportan 2.585 euros por cada en residencias o 1.977 en protección, para un total de 487 menores que generan gastos entre 11,5 y 15,1 millones al año. Ibiza : Registra el precio más alto con 9.600 euros al mes, más del doble que la media nacional ubicada en torno a los 4.350 euros.

: Registra el precio más alto con 9.600 euros al mes, más del doble que la media nacional ubicada en torno a los 4.350 euros. Madrid (acuerdo para los años 2026-2028): Se establece un coste diario sin IVA de 186 euros por plaza para menores entre 12 y 17 años.

No existe un registro nacional único sobre los MENAs, lo que complica aún más la situación. En España, hay miles: tras la reciente crisis, se han redistribuido 3.900 menores, aunque la cifra total supera los 4.000 en acogida básica. Los costes también aumentan si se extiende la tutela hasta los 23 o 25 años, como sucede en Andalucía.

Mentiras sobre edad y estrategias familiares

Numerosos MENAs llegan desde Marruecos con edades cuestionables. Muchos padres marroquíes optan por enviar a sus hijos en pateras para evadir controles, afirmando que son menores aunque hayan superado los 18 años. El Parlamento Europeo ha criticado el uso del término MENA, considerándolo estigmatizante; sin embargo, los datos reflejan una falta de transparencia: en Castilla-La Mancha, el partido VOX ha presentado hasta 114 preguntas sin respuesta clara acerca de números, ubicaciones y gastos. Todo esto genera desconfianza.

La preocupación por la delincuencia asociada a la inmigración ilegal es palpable. Centros como el de Cartes (Cantabria) planean albergar a 18 MENAs en una casa con solo tres habitaciones, lo que ha suscitado protestas vecinales debido al hacinamiento y los riesgos asociados. En Ibiza, donde hay apenas 40 plazas oficiales pero se tutelan a 78 menores, la situación ha llevado al colapso y ha forzado alquileres temporales.

Perjuicios en barrios y carga para autonomías

Los vecinos rechazan estos centros por miedo a posibles problemas de inseguridad y al impacto negativo sobre los valores inmobiliarios. En Cartes, un pleno bastante agitado reunió a cientos demandando explicaciones, incluso con presencia policial. En Melilla, el partido político VOX solicita al Tribunal de Cuentas que esclarezca cómo se han utilizado los fondos destinados a la inmigración ilegal.

El desglose del gasto incluye educadores, alquileres, alimentación, material escolar e incluso asignaciones semanales de hasta 12 euros. En Cataluña, los pisos destinados a emancipación tienen un coste diario de 41,53 euros por joven. Sin embargo, el Gobierno central continúa evadiendo detalles concretos sobre este tema crucial; así lo demuestra el informe europeo relacionado con Las Raíces, donde un préstamo europeo de 24 millones está destinado a renovaciones.

Para acceder al informe completo del Parlamento Europeo sobre su visita a Canarias, puedes consultar este enlace detallado.

La falta de transparencia deja a comunidades y ciudadanos asumiendo costos desconocidos sin tener claridad sobre la cifra total real.