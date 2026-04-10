Accidente mortal en La Gomera: fallece una persona y 27 resultan heridas en un autobús turístico

El silencio de la carretera GM-2 se rompió de golpe a las 13:15 horas de este viernes, cuando un autobús turístico se precipitó por un barranco a la altura de San Sebastián de La Gomera, dejando tras de sí una escena de caos, gritos y urgencia.

El impacto ha causado la muerte de al menos una persona y ha dejado 27 heridos, tres de ellos en estado grave, según confirmó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112). Los primeros avisos alertaron de la magnitud del siniestro, activando un amplio dispositivo de emergencia que se desplegó en cuestión de minutos en la zona.

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado y otro del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) trabajaron intensamente para evacuar a los heridos, algunos ya trasladados al Hospital de La Gomera, mientras efectivos policiales acordonaban el área y trataban de reconstruir lo ocurrido.

Las labores de rescate se desarrollaron en condiciones complejas, con los equipos sanitarios atendiendo a las víctimas en el propio terreno del barranco, en una carrera contrarreloj para salvar vidas.

Desde el Gobierno regional, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró estar siguiendo de cerca la evolución del accidente. “Mi apoyo a las víctimas y a sus familias”, expresó en redes sociales, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando sobre el terreno.