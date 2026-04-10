Tragedia en Madrid: asesinan a puñaladas a un niño de 12 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

La Guardia Civil ha detenido este jueves al autor del asesinato de un menor en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada, en la comunidad de Madrid.

El detenido es un joven de 23 años que se encuentra bajo custodia policial.

El menor, un niño de 12 años de origen rumano, fue apuñalado en la biblioteca del centro cultural alrededor de las 19.45 horas de este jueves.

Cuando los equipos del SUMMA 112 llegaron al lugar, el niño se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Presentaba heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la espalda.

Los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida.

Algunas informaciones, como las que aporta el diario El Mundo, apuntan como homicida un joven con antecedentes de comportamiento conflictivo, con autismo.

Según testimonios de algunos padres de la localidad, el asesino es conocido en la zona y muchos de los chavales habían sido avisados de sus actitudes erráticas.

El sujeto en cuestión habría manifestado en más de una ocasión su sensación de desamparo y soledad.

EL CRIMEN

Un menor ha fallecido después de ser víctima de un violento apuñalamiento ocurrido este jueves en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. A

Aunque en un primer momento los servicios de emergencia lograron reanimarlo, su estado era extremadamente grave y finalmente se confirmó su muerte.

A la llegada del Summa 112, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de varias puñaladas en zonas vitales como el pecho, el cuello y la espalda.

Los sanitarios consiguieron estabilizarlo tras revertir la parada y lo evacuaron en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, donde ingresó con pronóstico crítico.

La tragedia ha provocado una profunda conmoción en el municipio.

El Ayuntamiento ha decretado un minuto de silencio para este viernes a las 12:00 horas en la plaza de España y ha suspendido todos los actos oficiales previstos.

En un comunicado, el Consistorio ha trasladado sus condolencias a la familia del menor, mostrando su apoyo en estos momentos de dolor.

Asimismo, ha asegurado que mantiene una colaboración estrecha con las autoridades para esclarecer los hechos y adoptar las medidas necesarias.