El niño rumano asesinado en Villanueva: «Julio quiere que sea su novio»

David P., un niño de 11 años que estaba a punto de celebrar su cumpleaños, fue apuñalado en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada (Madrid).

El pasado jueves, sobre las 19:45, salió de su clase de inglés con dirección a los aseos.

Allí se encontró con Julio B., un peruano de 23 años que padece autismo severo, quien le asestó varias puñaladas en el tórax, cuello y espalda.

Los servicios sanitarios del SUMMA 112 lo hallaron en parada cardiorrespiratoria. T

ras estabilizarlo, fue trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre donde lucharon por salvar su vida, pero lamentablemente falleció esa misma noche. El Ayuntamiento confirmó la trágica noticia y convocó un minuto de silencio el viernes al mediodía en la Plaza de España.

Perfil de la víctima y el agresor

David residía en Brunete con su familia originaria de Rumanía. Estudiaba en el colegio Santiago Apóstol de Villanueva y se desempeñaba como portero en el equipo local de alevines. Sus compañeros lo describen como feliz, sonriente y alegre, destacando que era el mejor estudiante y un guardameta excepcional. Padres como Fernando M. relatan que los niños están devastados: “Les hemos dicho que ha pasado una desgracia, pero no lo entienden”.

Por su parte, Julio B. tiene autismo severo, según informa su familia. Se relacionaba con menores porque se sentía más a gusto con ellos, como si fuera uno más. Su madre comentó en TVE que algunos padres no comprendían esta dinámica. Fuentes cercanas al caso revelan una inquietante obsesión sexual hacia David: este había alertado a su círculo sobre la fijación por parte de Julio, quien decía “Julio quiere que sea su novio”. Amigos confirman que David le prestaba más atención que a otros, lo que intensificó esa atención poco saludable.

La huida y la detención

Después del ataque, Julio escapó del lugar. Horas más tarde se presentó en el Hospital de Móstoles acompañado por un familiar. Ella alegó que él había sufrido un brote psicótico y que se había cambiado la ropa para ocultar su identidad. Fue ingresado en psiquiatría bajo custodia policial hasta ser detenido por la Guardia Civil.

El viernes, las autoridades peinaron la zona con perros rastreadores buscando el cuchillo utilizado en el ataque. Un niño encontró documentos ocultos en la Plaza de España que habían sido abandonados por Julio; ahora están siendo analizados por la Guardia Civil.

Mensajes y pistas de la obsesión

A lo largo del tiempo, Julio dejó notas inquietantes. Algunos ejemplos incluyen:

“No quiero ser una carga, no quiero hacerle daño a mis amigos y que vuelvan a gritarme así”.

“Increíble el muro de silencio… me estoy alejando de mis deseos”.

Reflexiones sobre la amistad publicadas en su Instagram, evidenciando un desencanto social.

Estos escritos ponen de manifiesto su lucha con las relaciones personales y sus obsesiones. Generaron malestar entre las familias afectadas. La autopsia proporcionará información adicional sobre las circunstancias del ataque por la espalda.

El Ayuntamiento ha ofrecido apoyo psicológico al colegio afectado. Isabel Díaz Ayuso expresó su pesar por lo sucedido y destacó la labor del SUMMA. La investigación sigue centrada en entender los motivos detrás de esa peligrosa fijación que tenía Julio hacia David.

La Guardia Civil avanza en este caso que ha conmocionado a Villanueva, donde un niño lleno de promesas ha perdido la vida debido a las sombras de una obsesión descontrolada.