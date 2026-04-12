El asombroso robo de una mochila en un pub de Londres con un huevo de Fabergé

Imagínate dejar tu mochila en un pub lleno de gente y que, al volver, te des cuenta de que han desaparecido joyas por casi 3 millones de dólares, incluyendo un huevo de Fabergé excepcional. Esto sucedió hace dos días en Londres, concretamente en el The Cavendish Pub, situado en el distinguido barrio de Mayfair. Ian Burns, un empresario especializado en antigüedades de 52 años, se distrajo por una llamada y dejó su mochila sobre un banco. Cuando regresó, ya no había nada. La policía del Metropolitan ha comenzado la investigación y revisa las grabaciones donde se ve a sospechosos merodeando por el lugar.

Ian Burns es un viajero habitual por subastas en Europa. Se dedica a coleccionar piezas rusas imperiales y reside en Kensington, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Su pasión son los Fabergé, esos huevos esmaltados que el zar Nicolás II encargó a la famosa casa Fabergé a finales del siglo XIX. En este caso, se trata del Huevo de la Duquesa de Marlborough, que mide 10 cm, está hecho de oro y adornado con diamantes y rubíes. Su valor asciende a 1,5 millones de dólares. En la mochila también había un collar de Cartier con esmeraldas, un broche de Van Cleef & Arpels y unos pendientes de platino, todo guardado cuidadosamente en una bolsa acolchada.

La policía examina las grabaciones para dar con los responsables. Un hombre vestido con chaqueta oscura se acerca al banco mientras otro distrae al barman. Aunque Burns reaccionó rápidamente, el robo se consumó en cuestión de minutos. Hasta el momento no hay arrestos relacionados con el caso. Especialistas han comentado que el huevo podría ser vendido en el mercado negro por menos dinero, pero su singularidad dificulta su reventa. Un robo tan audaz a plena luz del día no pasa desapercibido, señala un detective que prefiere permanecer en el anonimato.

Este incidente revive la memoria de los 10 robos más espectaculares de la Historia. Me he permitido incluir este robo londinense entre ellos para ver cómo se compara:

Gran robo del tren de 1963 : Ronnie Biggs y su banda roban 2,6 millones de libras en billetes usados durante un asalto a un tren en Glasgow , escapando en solo 13 minutos. Después, Biggs huye a Brasil durante 30 años.

: Ronnie y su banda roban en billetes usados durante un asalto a un tren en , escapando en solo 13 minutos. Después, huye a Brasil durante 30 años. Diamantes de Amberes, 2003 : Un grupo desciende desde el tejado y vacía 100 cajas fuertes llevándose gemas valoradas en hasta 100 millones de euros ; solo logran recuperar el 20%.

: Un grupo desciende desde el tejado y vacía 100 cajas fuertes llevándose gemas valoradas en hasta ; solo logran recuperar el 20%. Isleworth, 1983 : Roban 12 huevos Fabergé pertenecientes a un coleccionista suizo, valorados en unos 8 millones ; algunos reaparecen posteriormente en subastas.

: Roban 12 huevos pertenecientes a un coleccionista suizo, valorados en unos ; algunos reaparecen posteriormente en subastas. Banco central de Fortaleza, 2005 : Un grupo brasileño excava un túnel subterráneo bajo el banco y sustrae unos sorprendentes 160 millones de dólares , dejando detrás un túnel perfectamente construido.

: Un grupo brasileño excava un túnel subterráneo bajo el banco y sustrae unos sorprendentes , dejando detrás un túnel perfectamente construido. Museo Gardner, 1990 : Dos hombres disfrazados como guardias roban 13 obras maestras, incluyendo piezas firmadas por Van Gogh y Rembrandt , cuya valoración actual supera los 500 millones , sin que hasta hoy se haya resuelto el caso.

: Dos hombres disfrazados como guardias roban 13 obras maestras, incluyendo piezas firmadas por y , cuya valoración actual supera los , sin que hasta hoy se haya resuelto el caso. Harry Winston, 2008 : Ladrones disfrazados como mujeres entran a una joyería parisina y logran llevarse joyas valoradas en más de 108 millones de euros , huyendo después en moto.

: Ladrones disfrazados como mujeres entran a una joyería parisina y logran llevarse joyas valoradas en más de , huyendo después en moto. Luftwaffe, 1943 : Oro nazi es robado durante la Segunda Guerra Mundial; parte del botín es capturado por los aliados pero nunca se recupera todo.

: Oro nazi es robado durante la Segunda Guerra Mundial; parte del botín es capturado por los aliados pero nunca se recupera todo. Kunsthalle de Schwerin, 1994 : Cuadros valiosos de artistas como Picasso o Rodin , tasados en unos impresionantes 12 millones, son robados; los ladrones dejan una nota pidiendo rescate.

: Cuadros valiosos de artistas como o , tasados en unos impresionantes 12 millones, son robados; los ladrones dejan una nota pidiendo rescate. Banco de Río, 1976 : Una banda cavó un túnel que les permitió robar la asombrosa cifra de hasta 70 millones de dólares , siendo entonces uno de los mayores robos realizados en Sudamérica.

: Una banda cavó un túnel que les permitió robar la asombrosa cifra de hasta , siendo entonces uno de los mayores robos realizados en Sudamérica. Cavendish Pub, 2026: Mochila con un valioso huevo Fabergé y otras joyas por valor total cercano a los tres millones; notable por llevarse a cabo en pleno espacio público.

Aquí enlazo el reportaje completo publicado por BBC Mundo sobre lo ocurrido en el pub, que narra al detalle cómo sucedieron los hechos[https://www.bbc.com/mundo/articles/c5ywd5ew3kyo].

Por su parte, Burns ha ofrecido una recompensa de hasta 500.000 dólares para quien aporte información sobre su preciada pieza. Él mismo afirma: Ese huevo es irreemplazable; forma parte integral de mi vida. La policía solicita también vídeos o cualquier material visual que puedan haber grabado testigos del suceso. Mayfair es conocido por ser una zona adinerada donde la seguridad es prioritaria. Aunque los robos así han disminuido hasta un 15% en pubs londinenses durante los últimos años, este caso parece romper esa tendencia.

Algunas curiosidades sobre los huevos Fabergé y robos:

Se conocen solo 43 huevos originales creados por Carl Fabergé para los zares; se estima que hay otros nueve perdidos.

para los zares; se estima que hay otros nueve perdidos. Cada uno era mantenido como secreto hasta Pascua.

Uno desapareció durante la Revolución Rusa pero reapareció sorprendentemente en 2014 por 33 millones .

. Aunque los robos dentro del ámbito pub son poco comunes, ya ocurrió uno reciente en Madriden 2024 donde sustrajeron relojes Rolex.

La búsqueda sigue abierta. ¿Aparecerá algún día ese huevo misterioso entre las sombras del mercado negro?