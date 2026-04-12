La Guardia Civil alerta a los conductores y vecinos sobre ‘el timo del asfalto’

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia a conductores y residentes ante el timo del asfalto, una estafa reciente que se encuentra activa en calles y entradas de garajes.

Supuestos trabajadores tocan a la puerta con una propuesta que parece demasiado buena para ser verdad: ofrecen asfaltar tu acceso a un precio muy bajo, argumentando que les sobra material de una obra pública cercana.

El pago se realiza en negro, sin facturas, y así queda todo. Pero aquí es donde empieza el problema.

En chalets y casas unifamiliares, estos individuos se presentan en furgonetas decoradas como si fueran oficiales.

Explican que el ayuntamiento permite utilizar el sobrante de forma gratuita o a bajo costo.

El vecino, confiado, acepta. Ellos aplican lo que dicen ser «asfalto», aunque en ocasiones solo es gravilla, y solicitan el pago al instante. Si no reciben el dinero, amenazan o regresan con más presión.

En Santa Cruz de Tenerife, la Policía Local detuvo a dos individuos: D.I.G.S. (46 años) y L.B. (24), quienes exigieron 1.400 euros a personas mayores e incluso agredieron a un familiar.

La Guardia Civil subraya la importancia de no confiar en estas ofertas. Si eres víctima de esta estafa, denuncia sin dudarlo para detener sus acciones. Esta modalidad se ha extendido por diversas partes de España, desde Tenerife hasta otras provincias.

Otros engaños comunes en carretera

Los conductores también deben estar atentos a otras trampas que pueden encontrar en su camino. A continuación, algunas de las más habituales y consejos para evitarlas:

Grúas pirata con baliza V-16 : Desde enero, esta luz es obligatoria en turismos y motos, permitiendo geolocalizar averías en tiempo real. Los delincuentes la detectan online y envían grúas no autorizadas que cobran precios elevados que tu seguro no cubre. La mejor opción es contactar primero con tu aseguradora y usar balizas homologadas (puedes enfrentarte a multas de 80-200 euros si no lo haces).

: Desde enero, esta luz es obligatoria en turismos y motos, permitiendo geolocalizar averías en tiempo real. Los delincuentes la detectan online y envían grúas no autorizadas que cobran precios elevados que tu seguro no cubre. La mejor opción es contactar primero con tu aseguradora y usar balizas homologadas (puedes enfrentarte a multas de 80-200 euros si no lo haces). Smishing de multas falsas : Recibes mensajes SMS suplantando a la DGT , especialmente durante Semana Santa, donde te piden hacer clic en un enlace para «pagar una sanción». Este engaño roba datos bancarios o instala malware en tu dispositivo. Lo más seguro es verificar directamente en el tablón edictal de la DGT o DEV si estás dado de alta.

: Recibes mensajes SMS suplantando a la , especialmente durante Semana Santa, donde te piden hacer clic en un enlace para «pagar una sanción». Este engaño roba datos bancarios o instala malware en tu dispositivo. Lo más seguro es verificar directamente en el tablón edictal de la DGT o DEV si estás dado de alta. Balizas V-16 y robos en carretera: Grupos del Este utilizan la geolocalización para atacar vehículos detenidos. La Guardia Civil advierte sobre los riesgos adicionales durante los atascos; los camiones pesados siguen utilizando triángulos.

Timo Modus operandi Cómo evitarlo Asfalto Oferta barata sin documentos Solicita licencias y factura. Contacta al ayuntamiento. Grúas pirata Llegan a averías mediante baliza Comunica directamente con tu seguro. Smishing multas SMS con enlace fraudulento Ignora el mensaje y verifica con la DGT oficial.

Estas estafas tienden a proliferar tras las vacaciones cuando aumenta el tráfico. La Guardia Civil mantiene vigilancia tanto en redes como en carreteras. En Tenerife, se descubrió que los timadores usaban un coche de alquiler adornado con pegatinas falsas. Es crucial revisar ciertos detalles: ¿llevan chalecos reflectantes auténticos? ¿Tienen toda la documentación necesaria?

Perfil del estafador tipo: Normalmente son hombres entre 20 y 50 años, operando en grupos de 2 o 3, utilizando furgonetas amarillas o negras, con acentos variados. Suelen dirigir sus engaños hacia personas mayores que viven solas en urbanizaciones.

Anécdotas y curiosidades:

En Tenerife, ofrecieron «asfalto» gratis al principio para generar confianza antes de exigir pagos mediante amenazas.

Las grúas pirata emiten facturas por remolques no solicitados que oscilan entre 200 y 500 euros.

La baliza V-16 ha reducido los atropellos por alcance un 30%, aunque también ha facilitado el trabajo a ladrones.

El smishing imita perfectamente la imagen de la DGT; ya se han registrado denuncias masivas tras las festividades.

Conduce siempre alerta: estos engaños afectan a miles cada año.

La Guardia Civil está ahí para protegerte si actúas rápidamente denunciando cualquier incidente sospechoso.