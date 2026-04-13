Detienen al tricampeón mundial Óscar Freire tras la denuncia de su esposa por malos tratos

El exciclista cántabro Óscar Freire, tres veces campeón del mundo, fue detenido este domingo después de que su esposa lo denunciara ante la Guardia Civil de Torrelavega por presuntos malos tratos en el ámbito familiar. Según consta en el atestado, la mujer relató episodios de agresiones físicas, amenazas, vejaciones y acoso continuado durante los últimos años.

La denunciante, madre de tres hijos con el exdeportista —dos de ellos menores—, aseguró que lleva meses separada y en proceso de divorcio desde noviembre de 2025. En su declaración, explicó que la convivencia se había tornado “insostenible” desde 2023, aunque describió que el comportamiento “controlador y celoso” del exciclista se remontaba a toda la relación.

La mujer sostiene que Freire habría llegado a instalar micrófonos en su coche y dispositivos GPS para rastrear sus movimientos, además de duplicar su cuenta de WhatsApp. “Siempre sabe dónde estoy y qué hago”, afirmó, añadiendo que durante la redacción de la denuncia el exdeportista la llamó en trece ocasiones. Relató también episodios de violencia verbal y física que, según dijo, en ocasiones ocurrieron delante de sus hijos.

Entre los incidentes narrados, figura uno de septiembre de 2025, cuando, durante una discusión, Freire supuestamente le arrebató el teléfono móvil con fuerza y lo destrozó contra el suelo.

En otro episodio, habría empujado a su esposa contra una puerta tras impedirle contactar con la Policía. También relató un altercado nocturno en el que el exciclista rompió muebles y un cuadro familiar delante de los menores, gritando insultos y amenazas.

La denunciante añadió que durante los dos últimos años su marido habría mantenido “una vida paralela” con otras mujeres, sin ocultarlo, e incluso llegaba a realizar comentarios humillantes sobre su físico o comparaciones denigrantes. Según su testimonio, accedía a mantener relaciones íntimas “sin deseo y para evitar conflictos”.

El último incidente se produjo, de acuerdo con el parte, el mismo domingo durante una misa en la iglesia de Puente San Miguel. Freire habría intentado retenerla del brazo cuando ella quiso alejarse de él tras un enfrentamiento. Poco después, la mujer acudió a la Guardia Civil, donde formalizó la denuncia.

El exciclista fue detenido ese mismo día hacia las 19:00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Este lunes por la mañana se celebró un juicio rápido en el Tribunal de Instancia de Torrelavega, en el que la denunciante compareció asistida por su abogada.

Cabe recordar que en febrero de 2025, la esposa de Freire ya había comunicado su desaparición a las autoridades después de que él abandonara su domicilio tras una discusión familiar. El exdeportista fue localizado poco después en buen estado.