Un tiburón arranca la pierna a un joven médico español durante su luna de miel en Maldivas

Lo que empezó como una aventura romántica acabó en una escena de horror. Borja, un ginecólogo alicantino de 31 años, fue brutalmente atacado por un tiburón mientras buceaba con su esposa en el atolón de Kooddoo, uno de los rincones más visitados de las Maldivas.

El escualo emergió de las profundidades y, en cuestión de segundos, le arrancó gran parte de la pierna. La sangre tiñó el mar y los gritos alertaron al resto del grupo, mientras su esposa presenciaba el ataque sin poder hacer nada.

Tras el terrible incidente, Borja fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital de Malé. Los médicos tuvieron que amputarle la extremidad y activar un protocolo especial para mantener con vida. El joven permanece en la UCI conectado a soporte vital, en estado crítico y con una hemorragia masiva.

La familia de la víctima asegura que todo fue consecuencia de una “negligencia grave” por parte de la empresa que organizó la excursión. Sostienen que se trataba de una zona de alta presencia de tiburones, cerca de una planta procesadora de pescado donde los vertidos al mar atraen habitualmente a estos animales.

Mientras los investigadores analizan qué especie protagonizó el ataque —posiblemente un tiburón toro o incluso un gran blanco—, la tragedia de Borja ya recorre los titulares del mundo: un viaje de ensueño transformado en una pesadilla sangrienta frente al paraíso azul del Índico.