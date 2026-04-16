Un niño asesina a nueve personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en solo dos días

Este miércoles, un alumno de octavo grado, Isa Aras Mersinli, entró armado en un instituto ubicado en Kahramanmaras, al sureste de Turquía.

Con armas que pertenecían a su padre, un exagente de policía, desató una lluvia de disparos en dos aulas de quinto grado, resultando en la muerte de nueve personas: ocho estudiantes y un docente.

Trece más resultaron heridos, seis de ellos en estado crítico, luchando por sobrevivir.

El chico, que apenas tiene 14 años, ingresó al centro con cinco armas y siete cargadores.

Las autoridades sospechan que se suicidó durante el caos que generó, aunque aún no lo han confirmado del todo. “Se trató de un ataque personal por parte de un alumno, no es terrorismo”, explicó el ministro del Interior, Mustafa Ciftci. Aterrorizados, los padres acudieron al colegio del distrito de Onikisubat al escuchar los disparos. Imágenes no verificadas muestran a alumnos saltando desde las ventanas del segundo piso mientras los tiros resonaban.

Este trágico suceso ocurre solo un día después de otro tiroteo en Sanliurfa, una provincia cercana. En este incidente, un exalumno de 18 años hirió a 16 personas, mayormente estudiantes y profesores, dentro de un instituto profesional. El atacante se quitó la vida con su escopeta tras enfrentarse a la policía. El gobernador Hasan Sildak indicó que el agresor no tenía antecedentes penales y actuó al azar. Las autoridades detuvieron a un sospechoso y separaron a cuatro funcionarios de sus cargos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se dirigió al Parlamento ante su partido AKP y aseguró que “los responsables pagarán”. Además, ordenaron el cierre del colegio en Sanliurfa durante cuatro días. Hasta ahora, los tiroteos en escuelas turcas eran eventos muy raros.

Perfil de Isa Aras Mersinli

Edad : 14 años, estudiante de octavo grado en un instituto secundario en Kahramanmaras .

: 14 años, estudiante de octavo grado en un instituto secundario en . Familia : Hijo de un policía retirado. Su padre ha sido detenido para ser interrogado sobre las armas utilizadas.

: Hijo de un policía retirado. Su padre ha sido detenido para ser interrogado sobre las armas utilizadas. Armamento : Portaba cinco pistolas y siete cargadores, supuestamente sustraídos del padre.

: Portaba cinco pistolas y siete cargadores, supuestamente sustraídos del padre. Acción : Ingresó a dos aulas y disparó sin piedad, falleciendo aparentemente por suicidio.

: Ingresó a dos aulas y disparó sin piedad, falleciendo aparentemente por suicidio. Móvil: Aún desconocido. Las autoridades están investigando sin pistas claras.

No hay información pública sobre su vida anterior. La emisora estatal TRT lo identificó rápidamente pero evitó ofrecer detalles personales debido a la prohibición gubernamental sobre imágenes traumáticas.

Anécdotas y curiosidades

Las armas pertenecían al padre ex policía; se sospecha que las tomó sin su permiso.

Llegó al colegio con una mochila repleta de cargadores y atacó a alumnos más pequeños, de quinto grado.

“Entró y disparó al azar”, comentó el gobernador Mukerrem Unluer ante los medios.

ante los medios. En Sanliurfa, el atacante anterior utilizó una escopeta y se acorraló ante la policía sin posibilidad de escape.

Turquía prohíbe mostrar imágenes impactantes relacionadas con estos sucesos; los medios se limitan a utilizar declaraciones oficiales.

Ambulancias y fuerzas policiales rodearon el edificio mientras los padres lloraban angustiosamente fuera, según informes como los de IHA.

Contexto y reacciones

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, ha iniciado una investigación inmediata para determinar si se implementarán nuevas medidas sobre control de armas o seguridad escolar. Por su parte, Ciftci ha afirmado que sí habrá cambios, aunque sin especificar detalles concretos.

Reuters informa del tiroteo inicial en Turquía. Estos ataques han dejado atónito a un país donde las escuelas solían considerarse espacios seguros. Las familias claman por respuestas urgentes.

Dos masacres en menos de 48 horas han sumido a Turquía en una profunda conmoción y han encendido la demanda por cambios inmediatos en el control sobre las armas.