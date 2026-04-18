Koldo felicita a Aldama: «Un amigo que te quiere pero sin mariconadas»

Sin besos en la boca.

Pero con mucho cariño.

Lo que àsa es que el amor, incluso entre amigos. es como agua en un cesto.

Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos, no escatimó en sinceridad al felicitar a Víctor de Aldama por su cumpleaños.

El 9 de julio de 2020, en medio del caos provocado por la pandemia, le envió un mensaje de voz que rezumaba un cariño directo: «Oye, jilipoyas (sic), quería decirte algo, pero no te acostumbres, que seas muy feliz el día de hoy, mamón.

Te lo dice un hombre humilde pero sincero.

Pásalo bien hoy, muchas felicidades. Y por Dios, que los años te den paciencia. Un amigo que te quiere, pero sin mariconadas». Esta relación, ahora desgastada en el juicio del Tribunal Supremo, ha puesto al descubierto una compleja red de favores y negocios oscuros.

Ambos compartían la misma agenda entre altos cargos del PSOE y se ocupaban de gestiones relacionadas con mascarillas, PCR y hasta salvoconductos para extranjeros durante las restricciones.

OKDIARIO ha tenido acceso a esos mensajes inéditos entre Koldo y Aldama, donde también surgen discusiones acaloradas, como cuando Koldo llamó «cabrón» a Aldama por un conflicto de horarios: «Tú eres un cabrón, pero literal, déjame cerrarlo con él».

Actualmente enfrentados en el banquillo, Koldo señala a Aldama como responsable de sus problemas legales. Esta relación, que estalló en febrero de 2024 con sus respectivas detenciones, ilustra cómo la llamada trama Koldo tejió su red en los pasillos del poder.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala directamente a Pedro Sánchez como el principal impulsor de esta operación. El 5 de noviembre de 2020, Ángel Víctor Torres, entonces centrado en los test en aeropuertos y actual ministro de Política Territorial, preguntó a Koldo si se mantenía el día 17 para una reunión. La respuesta fue contundente: «Sí, el presi habló con José Luis y le dijo que era necesario. Lo cierran Salvador [Illa] y el presi al día siguiente».

Ese mismo día, Sánchez se encontraba en Valencia, presentando su Plan de Recuperación junto a Ábalos, donde habló sobre la «disciplina colectiva» necesaria contra el Covid-19, afirmando que este virus «no entiende de ideología» y abogando por actuar con una «moral de victoria». Mientras tanto, daba luz verde a contratos millonarios para la trama. Torres, ansioso por los test, quebrantó normativas al forzar pagos sin las debidas comprobaciones, según audios obtenidos por la UCO.

La relación entre Koldo y Aldama iba más allá del protocolo. Compartían viajes institucionales; uno notable fue a Georgia, acompañado por la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez. En este contexto, Aldama aprovechaba los contactos de Koldo para beneficiar a sus socios como Ignacio Díaz Tapia, quien estaba involucrado en compras de material sanitario. Ahora, ante el Supremo, sus declaraciones se cruzan con la tensión propia de un duelo.

De cumpleaños a eventos polémicos

Los ecos festivos no cesan aquí. El cumpleaños número 60 de Ábalos incluyó un vídeo grabado por Jésica Rodríguez, realizado en un piso situado en Atocha 25 (Madrid) que había sido alquilado por Aldama para una «fiesta con señoritas» en noviembre de 2018. La factura ascendía a 323,71 euros. Fue allí donde comenzó la relación entre Ábalos y Jésica; un año después ella le envió un montaje lleno de recuerdos titulado «el mejor año de mi vida».

Otro evento controvertido fue el cumpleaños celebrado en un restaurante propiedad de Aldama, donde se encontraban presentes figuras como Sánchez, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Grande-Marlaska y por supuesto, también estaba Koldo. En ese encuentro incluso recibió una llamada para felicitarlo desde Venezuela: fue nada menos que Delcy Rodríguez, quien tuvo que hablar fuera del local gracias a las maniobras del anfitrión. Todo esto ocurrió antes de que la UCO destapara todo este embrollo.

Manos Limpias entra en escena

La trama se amplía aún más con la figura de Begoña Gómez, esposa del propio Sánchez. La organización conocida como Manos Limpias ha solicitado una condena total de 10 años y tres meses para ella por tráfico de influencias y malversación. Se le acusa además de haber utilizado su posición académica en la Universidad Complutense para favorecer a un tal Juan Carlos Barrabés quien se apropió indebidamente de un software público valorado en más de 108.000 euros; para él piden dos años y tres meses.

Acusado Delitos Pena solicitada Begoña Gómez Tráfico de influencias + Malversación 10 años y 3 meses + inhabilitaciones Juan Carlos Barrabés Tráfico de influencias 2 años y 3 meses + multa

En cuanto al tráfico: dos años y tres meses para Gómez más once años inhabilitación.

Por malversación: hasta ocho años tras las rejas y veinte años inhabilitación absoluta.

Estas demandas llegan justo cuando todo arde políticamente hablando; Begoña Gómez se encuentra bajo una intensa presión mediática.

Por cierto, es curioso cómo Koldo pedía «paciencia» a Aldama durante su cumpleaños; hoy parece irónico teniendo en cuenta lo sucedido. Además, la UCO encontró un vídeo grabado por Jésica guardado en el móvil del propio Koldo. Y mientras tanto ¿Sánchez dando luz verde a los test justo cuando pedía «disciplina»? Sin duda alguna son casualidades dignas del calendario político español.