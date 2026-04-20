Masacre en Luisiana: un tipo asesina a balazos a ocho niños, siete de ellos hijos suyos

Un año. Cinco años. Catorce.

Esas eran las edades de los ocho niños que murieron este domingo por la mañana en Shreveport, Luisiana.

Eran las seis de la mañana. Era domingo.

El asesino se llamaba Shamar Elkins.

En la madrugada del 19 de abril de 2026 mató a ocho niños de entre 1 y 14 años en tres viviendas distintas de un mismo vecindario.

Siete de las víctimas eran sus propios hijos, y el octavo era un niño amigo de la familia.

Elkins tenía antecedentes militares: sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana entre 2013 y 2020 como especialista en sistemas de apoyo de señales y apoyo de fuego, aunque nunca fue desplegado y salió con el rango de soldado raso.

También tenía un arresto y condena en 2019 por uso ilegal de un arma de fuego, lo que le impedía poseer armas legalmente. Tras cometer los asesinatos, huyó en un vehículo robado, fue perseguido por la policía y murió en un enfrentamiento con las autoridades.

Los motivos exactos aún se investigan, pero las autoridades lo atribuyen a un altercado doméstico grave que involucraba a su esposa (madre de los siete niños).

Algunos reportes mencionan posibles problemas de salud mental. El suceso conmocionó a Estados Unidos por la edad de las víctimas y se considera uno de los tiroteos masivos más mortíferos recientes en el país. Dos mujeres adultas también resultaron heridas.

Lo que ocurrió

La policía recibió el aviso de un disturbio doméstico en el bloque 300 de West 79th Street. Cuando los agentes llegaron, la masacre ya había abarcado dos casas en esa misma calle y una tercera en Harrison Street. Diez personas habían recibido disparos. Ocho de ellas, todos menores, estaban muertas. Dos mujeres sobrevivieron con heridas de bala en la cabeza. Un niño se lanzó desde un tejado para escapar y resultó herido.

El sospechoso huyó, robó un coche cerca del lugar y desencadenó una persecución que terminó en Bossier Parish, donde los agentes lo abatieron. El jefe de policía Wayne Smith confirmó que él fue el único que disparó en las escenas iniciales.

«Mi corazón está destrozado. No puedo comprender cómo puede ocurrir algo así», dijo Smith. Lo llamó «un domingo terrible en Shreveport». Las palabras no alcanzan para describir lo que encontraron sus agentes.

Qué empuja a un hombre a hacer algo así

No hay explicación que satisfaga. Pero hay un contexto que los investigadores y los psicólogos reconocen en casos similares y que ayuda, al menos parcialmente, a entender la mecánica del horror.

Los expertos en violencia doméstica hablan del llamado «filicidio por venganza»: el progenitor que mata a sus propios hijos no como un acto de locura repentina sino como el punto final de una escalada de violencia y control que lleva meses o años construyéndose. El objetivo real, en muchos de estos casos, no son los niños. Son las madres, las exparejas, las mujeres que han intentado escapar. Los hijos son el instrumento del daño máximo.

Hay también el perfil del hombre que ha perdido o siente que va a perder el control sobre su familia y que elige la destrucción total antes que la rendición. El psicólogo clínico James Alan Fox, uno de los investigadores más citados en criminología en Estados Unidos, lo describe como «el acto de quien decide que si no puede tenerlos, nadie los tendrá».

No es demencia. No es un brote psicótico sin señales previas. En la mayoría de los casos documentados, había indicios. Había historial. Había momentos en que alguien pudo haber intervenido.

Una lista que no debería existir

Shreveport se suma a una lista que ya es demasiado larga.

En Sandy Hook, Connecticut, en diciembre de 2012, Adam Lanza mató a 20 niños de entre seis y siete años en su colegio. Era el hijo de la primera víctima.

En Sutherland Springs, Texas, en noviembre de 2017, Devin Kelley entró en una iglesia y mató a 26 personas, entre ellas numerosos niños. Buscaba a su suegra.

En Uvalde, Texas, en mayo de 2022, Salvador Ramos asesinó a 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Robb. Tenía 18 años.

En Nashville, Tennessee, en marzo de 2023, un tirador mató a tres niños de nueve años y tres adultos en la escuela Covenant.

Y ahora Shreveport. Ocho niños. Entre uno y catorce años. Un domingo por la mañana.

Lo que une todos estos casos no es solo el arma. Es la velocidad con que el daño se produce antes de que nadie pueda detenerlo. Y es el debate que vuelve a abrirse, puntualmente, después de cada masacre, sobre si Estados Unidos puede permitirse seguir teniendo la misma relación con las armas de fuego.

El debate dura unas semanas. Luego ocurre el siguiente caso. Y la lista crece.

Shreveport llora

La comunidad ha activado recursos de apoyo psicológico. Los investigadores peinan las tres escenas del crimen. La oficina del forense trabaja para identificar a las víctimas y notificar a las familias antes de hacer públicos los nombres.

El jefe Wayne Smith tiene que volver a su despacho y escribir los informes. Los vecinos tienen que volver a sus casas que quedan a metros de donde ocurrió todo. Y ocho familias tienen que enterrar a sus niños.

Uno de ellos tenía un año.

Era domingo por la mañana en Shreveport. Y alguien decidió que eso era el momento.