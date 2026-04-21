Marlaska admite regularización para delincuentes extranjeros sin condena firme

Fernando Grande-Marlaska, titular del Ministerio del Interior, ha declarado que solo aquellos presos preventivos que no cuenten con antecedentes penales podrán solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes. Esta afirmación surge en un momento en el que el proceso está experimentando una avalancha de solicitudes, con más de 60.656 peticiones registradas en sus primeros días y casi 36.000 citas asignadas hasta el 30 de abril.

El Gobierno ha puesto en marcha esta medida dirigida a aproximadamente 500.000 inmigrantes indocumentados que viven en España antes del 31 de diciembre de 2025. Para acceder a ella, se requiere demostrar cinco meses de estancia continua y no tener antecedentes penales ni en España ni en el país de origen. En este artículo de 20minutos, Marlaska aclara que la regularización será denegada si existe una condena firme, aunque esto no afecta a quienes se encuentran a la espera de juicio en prisión provisional y carecen de historial previo.

La controversia se intensifica porque muchos críticos consideran que esto podría convertirse en un coladero masivo de delincuentes extranjeros. Sostienen que individuos encarcelados por delitos graves, como violaciones, podrían beneficiarse si no cuentan con una sentencia firme. El proceso penal en España puede extenderse considerablemente: una condena no se convierte en firme hasta agotar todos los recursos legales, lo cual puede llevar años.

Duración del proceso penal en España

Los plazos varían según la complejidad del caso, pero ofrecen una idea clara sobre por qué las sentencias tardan tanto en emitirse:

Fase de instrucción : entre 3 meses y 2 años.

: entre 3 meses y 2 años. Juicio oral : desde unos pocos días hasta varias semanas.

: desde unos pocos días hasta varias semanas. Sentencia inicial : entre 1 semana y 2 meses.

: entre 1 semana y 2 meses. Recursos: pueden ir desde 3 meses hasta más de 1 año, e incluso llegar a diez años en casos complicados.

En delitos menores, todo se resuelve en un plazo que va de 1 a 6 meses. Los procedimientos abreviados para delitos graves comunes tardan entre 6 meses y 2 años, mientras que los sumarios por crímenes muy graves pueden superar los 4 años. Así las cosas, un individuo detenido por violación podría pasar meses o incluso años en prisión preventiva antes de recibir una sentencia firme, sin antecedentes previos que le impidan acceder a la regularización.

Tipo de delito Duración aproximada hasta sentencia firme Leves 1-6 meses Abreviado (graves comunes) 6 meses-2 años Sumario (muy graves) 1-4 años o más Con recursos Hasta 10 años

La regularización ha comenzado con fuerza: se abrió el 16 de abril para solicitudes telemáticas y desde el 20 para las presenciales. El lunes se registró un récord con 5.454 solicitudes presenciales (68% presentadas en Correos) y 13.008 online. Se tramita en un total de 370 oficinas de Correos, además de otras 60 correspondientes a la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, siempre mediante cita previa a través de la web o del número 060.

Marlaska subraya la necesidad de controles rigurosos, aunque sus opositores advierten sobre los posibles riesgos. La ministra Elma Saiz celebra el «éxito» del proceso a pesar de las acusaciones dirigidas contra algunos ayuntamientos gobernados por el PP por intentar boicotearlo. El plazo para solicitar la regularización finaliza el próximo 30 de junio; las resoluciones deben emitirse como máximo en un plazo de 90 días y se otorgará un permiso provisional para trabajar mientras tanto.

Perfil de Marlaska y curiosidades

Fernando Grande-Marlaska, nacido en Logroño en 1962, es juez desde hace más de tres décadas. Ingresó al mundo político como ministro del Interior bajo el ala del PSOE en el año 2018. Su gestión abarca prisiones, Policía y Guardia Civil.

Enfrentó la crisis catalana durante su mandato como jefe de la Audiencia Nacional en 2017.

Sobrevivió a un atentado perpetrado por ETA cuando era juez en el año 2001.

Está casado con un diplomático y defiende unas políticas migratorias que califica como «humanas pero seguras».

En este año ha impulsado reformas relacionadas con extranjería para acelerar los permisos.

Esta regularización es ya la séptima desde el año 1985 y responde a una petición respaldada por unas impresionantes 700.000 firmas recogidas durante el pasado año. Podría cambiar radicalmente la vida de miles; sin embargo, el debate sobre cómo manejar a aquellos delincuentes atrapados en un limbo judicial sigue dividiendo opiniones. ¿Logrará equilibrar integración y seguridad? Solo el tiempo —y las sentencias firmes— nos darán la respuesta.