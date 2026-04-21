La propuesta de distribuir pornografía infantil incautada como ‘placedo’ para pederastas desata indignación

Recientemente, una conversación emitida en el podcast de la criminóloga Beatriz de Vicente ha suscitado una ola de indignación tanto en redes sociales como entre organizaciones dedicadas a la protección infantil. El invitado lanzó una propuesta tan polémica como preocupante: poner a disposición de personas con tendencias pedófilas material incautado de pornografía infantil, argumentando que esto podría evitar que cometieran nuevos delitos.

La justificación expuesta es particularmente inquietante. Según el invitado, al permitir que los pedófilos accedan a material ya existente, «no buscarían más» y podrían «sustituir» su impulso delictivo. Sin embargo, esta lógica ignora una verdad innegable: cada imagen o vídeo de abuso sexual infantil es un testimonio del sufrimiento de un menor vulnerable que fue agredido durante su grabación. No se trata simplemente de contenido controvertido o archivos digitales, sino de pruebas tangibles de delitos reales perpetrados contra niños y niñas.

La respuesta de De Vicente no condenó claramente la ilegalidad del planteamiento ni el daño inherente a este tipo de contenido. En lugar de eso, abordó la propuesta desde otra perspectiva: la del aumento del deseo. A través de una analogía con las drogas, argumentó que «cada vez quieres más», introduciendo el concepto de «tolerancia» para explicar que el consumo no detendría la conducta, sino que la intensificaría. Este enfoque, aunque rechaza la sugerencia inicial, evita emitir una condena moral contundente sobre la explotación infantil y trata el asunto desde una óptica casi teórica sobre la «gestión del impulso».

¡¡¡ASCO!!! Un progre intentando NORMALIZAR las perversión de pedófilos. Propone que se ponga a disposión la pornografía infantil al pedófilo que lo pida. Pero vamos a ver, PORNOGRAFÍA INFANTIL, donde un niño es ABUSADO por un adulto. ¡Maldición!!! ¿¡Qué tienen en la puta… pic.twitter.com/1BG63Vynm2 — Adais Cásares (@adais_casares) April 20, 2026

El marco legal que se ignora

Esta propuesta infringe flagrantemente la legislación española. El artículo 189 del Código Penal prohíbe claramente la producción, venta, distribución, exhibición o facilitación de material pornográfico donde hayan participado menores. También se sanciona la posesión de dicho material, incluso si proviene del extranjero. Las penas son contundentes: entre trece y dieciséis años de prisión en casos relacionados con distribución.

Además, la Decisión 2000/375/JAI de la Unión Europea, enfocada en combatir la pornografía infantil en Internet, establece medidas obligatorias para los proveedores. Entre estas se incluyen informar a las autoridades sobre material pornográfico infantil y su retirada inmediata. Distribuir este tipo de contenido a pedófilos no solo contravendría estas normativas, sino que también constituiría un acto cómplice con respecto a la explotación infantil.

Impacto social y político

La controversia ha trascendido las fronteras digitales. Diversas asociaciones dedicadas a proteger a los menores han manifestado su indignación, señalando que trivializar un asunto tan grave ofende directamente a las víctimas. Este debate ha puesto en evidencia una preocupación más amplia: cómo ciertos espacios mediáticos abordan cuestiones relativas a la explotación sexual infantil desde enfoques que priorizan argumentos teóricos por encima del bienestar real de los niños.

Recientemente, la Policía Nacional ha advertido sobre datos alarmantes: el 72% del material incautado a pedófilos consiste en imágenes cotidianas no sexualizadas de menores obtenidas en redes sociales. Estas imágenes son inicialmente compartidas por padres en plataformas digitales y luego modificadas mediante inteligencia artificial para crear contenido abusivo. Este contexto hace aún más inaceptable cualquier propuesta que facilite el acceso al material relacionado con esta explotación.

El sufrimiento invisible

En toda esta conversación falta algo crucial: la voz de las víctimas. Cada imagen o vídeo relacionado con el abuso sexual infantil representa años enteros de trauma psicológico, físico y emocional para menores que no tuvieron capacidad para consentir nada. Revictimizar este material bajo cualquier justificación perpetúa el daño original y convierte a los menores en meros objetos dentro de un debate académico que olvida su humanidad.

Además, esta propuesta ignora un hecho criminológico bien establecido: acceder al material relacionado con abuso sexual infantil no disminuye el comportamiento delictivo; por el contrario, lo refuerza. Los estudios han demostrado que el consumo de este tipo de contenido está íntimamente ligado a comportamientos más graves, incluyendo el abuso sexual directo.

La indignación generada en redes sociales refleja un consenso claro: hay límites que no deberían cruzarse en discusiones públicas, especialmente cuando se trata de proteger a los menores. La trivialización de la explotación infantil —sin importar qué marco teórico se utilice para justificarla— representa una amenaza directa contra los valores fundamentales que deben regir nuestra sociedad democrática y su deber hacia sus ciudadanos más vulnerables.