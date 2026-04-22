El colapso judicial de Bolaños permite regularizar a 3.500 delincuentes extranjeros en prisión preventiva

Hay una paradoja en el centro de la política migratoria del Gobierno de Sánchez que el Ministerio de Justicia prefiere no formular con claridad.

España tiene 3.500 extranjeros en prisión preventiva. Personas que están en la cárcel porque un juez ha considerado que hay indicios suficientes para detenerlos y que existe riesgo de fuga o de reincidencia si se les deja en libertad mientras se celebra el juicio. Personas acusadas de delitos que pueden incluir violación, asesinato o crimen organizado.

Esas personas pueden acogerse a la regularización extraordinaria que el Gobierno acaba de aprobar.

La clave está en la diferencia entre antecedentes policiales y antecedentes penales. Los antecedentes policiales son registros de detenciones e investigaciones. Los antecedentes penales son condenas firmes e inscribibles, y en el sistema judicial español, una condena grave puede tardar entre uno y tres años en completar todos sus trámites y recursos hasta quedar definitivamente registrada.

Un preso preventivo, por definición, no tiene condena firme. Es, a efectos legales, inocente. Y la regularización extraordinaria excluye a quienes tienen antecedentes penales, no a quienes están en prisión preventiva esperando juicio.

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska lo ha confirmado: los preventivos pueden acceder a la medida siempre que no representen un peligro para la sociedad. La valoración de ese peligro corresponderá a la Policía, caso por caso.

Los sindicatos policiales advierten de las «contradicciones» del sistema y del riesgo de colapso administrativo. Tienen razón en ambas cosas.

El colapso judicial que hace posible el problema

El contexto en que todo esto ocurre es el de una justicia española al límite. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lleva años prometiendo reformas que modernicen el sistema. Los datos de 2025 cuentan otra historia.

Los casos pendientes han aumentado un 11,7% en el último año. Al cerrar 2025, casi cinco millones de resoluciones quedaron sin resolver, 100.000 más que en 2024. En el ámbito penal, delitos graves como violaciones y asesinatos pueden tardar meses o años en ser formalizados como antecedentes penales. Mientras ese proceso no concluye, el condenado no figura como tal en los registros.

Es ese hueco entre la detención y la condena firme donde viven los 3.500 presos preventivos extranjeros que ahora pueden iniciar trámites de regularización desde sus celdas. De ellos, 3.300 son hombres y alrededor de 200 son mujeres.

La ONG del PSOE en las cárceles

Y para gestionar esos trámites dentro de las prisiones, el Gobierno ha decidido contratar al Movimiento por la Paz, una organización no gubernamental vinculada a dirigentes socialistas que recibe anualmente unos 3,9 millones de euros en subvenciones públicas.

La pregunta que la oposición formula y que el Gobierno no ha respondido con claridad es obvia: con el número de entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la inmigración en España, ¿por qué una ONG con vínculos orgánicos con el PSOE y financiada con casi cuatro millones de euros públicos anuales?

La respuesta que el Gobierno no da es también obvia.

Lo que dice la oposición y lo que celebra la izquierda

El PP, VOX y la CEOE han alzado la voz contra una medida que, en su lectura, prioriza a extranjeros en situación irregular y con causas penales pendientes por encima de ciudadanos españoles que llevan años esperando una cita en la oficina de extranjería.

En Extremadura, el gobierno de coalición de PP y VOX ya ha acordado implementar un padrón antifraude para priorizar a los nacionales en el acceso a servicios públicos. Es la respuesta autonómica a una política nacional que consideran un desatino.

Sumar y Podemos celebran la medida como un «triunfo humanitario» y apelan a la presunción de inocencia. «Papeles para quien los necesite», resume Sumar con la concisión de quien no necesita matices.

La presunción de inocencia es un principio jurídico real y fundamental. Pero su aplicación para justificar la regularización de personas en prisión preventiva por delitos graves, en un país con cinco millones de resoluciones judiciales pendientes y un sistema que tarda años en emitir condenas firmes, tiene una lógica que los sindicatos policiales y los directores de prisiones no terminan de encontrar.

El proceso costará 38,28 euros en tasas por solicitud. El Gobierno dice que cada caso será evaluado individualmente. Las prisiones tienen hasta el 30 de junio para tramitar todo.

Tres millones y medio de resoluciones pendientes. Tres mil quinientos preventivos extranjeros. Una ONG del PSOE en las cárceles. Y el plazo corriendo.