La terrorista Anboto regresa a prisión tras perder la semilibertad

Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, vuelve a la cárcel. El juez José Luis Castro ha desestimado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le había otorgado el Gobierno vasco. Esta terrorista está condenada a 647 años de prisión por 14 asesinatos, entre otros delitos.

La decisión se hizo pública este lunes. Anboto había salido de la prisión de Martutene el 26 de marzo con permisos para salir diariamente de lunes a viernes. La Fiscalía presentó un recurso al instante, argumentando que el Gobierno vasco había aplicado dicho artículo como un tercer grado encubierto, sin cumplir los requisitos de progresividad ni haber cumplido las tres cuartas partes de su pena. Hasta ahora, solo había disfrutado de un permiso de dos días.

Perfil de Anboto y su trayectoria delictiva

Con 64 años, Anboto lideró ETA durante los años noventa y fue responsable de varios atentados significativos. Ha pasado 22 años tras las rejas y su condena suma un total de 647 años por:

14 asesinatos confirmados, aunque hay fuentes que mencionan solo 10 en autos judiciales.

confirmados, aunque hay fuentes que mencionan solo 10 en autos judiciales. Tenencia ilegal de explosivos, así como atentados y daños materiales.

Delitos contra la Corona: estuvo implicada en un plan para asesinar al rey Juan Carlos.

El juez Castro subraya la extrema gravedad de sus crímenes y ha propuesto modificar el artículo 100.2 para evitar excarcelaciones sin supervisión judicial. Esta situación también afecta a Juan Ramón Carasatorre, del Comando Donosti.

Anboto no ha mostrado signo alguno de arrepentimiento. Víctimas como el hijo del fiscal Luis Portero, quien fue asesinado en 2000, critican esta decisión como una traición moral.

Anécdotas y curiosidades sobre Anboto

En 1980, ordenó el asesinato del juez José Francisco Tresel .

. Planificó un atentado contra el rey Juan Carlos durante uno de sus viajes.

durante uno de sus viajes. Vivió en la clandestinidad durante varios años bajo múltiples identidades.

En prisión, experimentó periodos de inadaptación, pero el Gobierno vasco consideró que había mostrado una evolución favorable tras recibir un permiso sin incidentes.

Tiene prohibida la entrada en Vitoria, Getxo y León debido a víctimas que residen allí.

Aspecto Detalle Condena total 647 años (o 793 según algunos cálculos) Tiempo cumplido 22 años Salida prevista 2034, tras cumplir tres cuartas partes en 2027 Régimen actual Segundo grado, sin permisos

Controversia política: PSOE, Sánchez y la falta de ética del PNV

El PP ha acusado a Pedro Sánchez y al PSOE de corrupción moral. Consideran que la semilibertad es un pago a Bildu por su apoyo político. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, afirmó: «Utilizan la política penitenciaria como una herramienta política«. Desde que Sánchez asumió el gobierno, han sido liberados 147 etarras en tercer grado.

El Gobierno vasco, compuesto por miembros del PNV y socialistas, defiende esta decisión alegando motivos de reinserción. Sin embargo, organizaciones como Covite y Dignidad y Justicia la consideran una inmoralidad. El PNV enfrenta cuestionamientos por permitir beneficios a terroristas sin mostrar ningún tipo de remordimiento.

La [resolución de la Audiencia Nacional corrige este abuso][https://www.20minutos.es/nacional/audiencia-nacional-retira-regimen-semilibertad-obliga-volver-prision-exjefa-eta-anboto_6961433_0.html]. Tanto Anboto como Carasatorre regresan al segundo grado. El juez advierte sobre las falsas esperanzas que pueden generarse entre los reclusos.

Las víctimas están indignadas y claman justicia. El debate sobre la progresividad en materia terrorista permanece abierto. Sánchez y sus aliados se dirigen al Congreso buscando reformas.

Este revés judicial detiene temporalmente el flujo constante de salidas para etarras y reaviva el debate sobre la memoria histórica de las víctimas.