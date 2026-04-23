Extraditan desde Cuba a Martiño Ramos, el exsocio de Yolanda Díaz condenado a 13 años por agredir sexualmente a una menor

Martiño Ramos Soto pensó que Cuba era su salvación. Sin tratado de extradición con España, a miles de kilómetros, con un nombre ligeramente modificado en redes sociales y una nueva vida como fotógrafo en La Habana. El plan tenía una lógica fría y calculada.

No funcionó.

Este miércoles, el profesor gallego de 50 años abordó un avión en Cuba con destino a Madrid después de meses de negociaciones diplomáticas entre ambos países.

Figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados de España.

Condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales con prácticas sádicas contra una alumna que tenía entre 12 y 16 años mientras él ejercía como docente en educación infantil y primaria en Galicia.

La fuga y la captura

Ramos huyó de España en julio de 2025, cuando la condena de la Audiencia Provincial de Orense era ya firme. Su ruta fue meticulosa: Portugal, Brasil, Perú y finalmente Cuba, un destino elegido estratégicamente por la ausencia de acuerdo de extradición con el Estado español.

En La Habana intentó pasar desapercibido. Cambió ligeramente su nombre en las redes sociales. Trabajó como fotógrafo. Mantuvo una presencia digital que, paradójicamente, facilitó su localización.

Las autoridades españolas emitieron una orden internacional de detención el 31 de octubre de 2025. Ramos fue arrestado en La Habana en noviembre. Y el Ministerio de Justicia gestionó durante meses la extradición en ausencia de tratado bilateral, logrando finalmente la colaboración cubana para su traslado.

La condena y lo que significa

La sentencia de la Audiencia Provincial de Orense no se limitó a los 13 años y medio de prisión. Incluye 21 años y medio de inhabilitación para cualquier profesión relacionada con menores, ocho años y medio de libertad vigilada, una prohibición de acercamiento a la víctima durante 20 años y medio y una indemnización de 30.000 euros.

Una niña de 12 años. Su profesor. Años de abusos con prácticas sádicas. El tipo de condena que los jueces no imponen sin pruebas abrumadoras y sin la convicción de que lo ocurrido fue tan grave como para justificar cada uno de los años que acumula la sentencia.

Martiño Ramos Soto no era un desconocido en Galicia. Era el fundador de En Marea, el partido político que propició que Yolanda Díaz llegara al Congreso de los Diputados. Tenía perfil público, actividad musical y presencia en la vida política local.

Como ocurre con demasiada frecuencia en estos casos, la imagen pública y el crimen privado convivieron durante años sin que nadie que pudiera haberlo impedido actuara a tiempo.

El patrón que la izquierda prefiere no ver

El caso de Ramos no es un episodio aislado. En los últimos años han emergido múltiples denuncias por acoso y agresión sexual que involucran a militantes y cargos públicos de partidos de izquierda y extrema izquierda. Los mismos que después señalan a los demás o etiquetan a todos los hombres de violadores siguen sin disculparse ni reconocer sus errores, ante una acumulación que genera preguntas incómodas sobre los entornos que las han hecho posibles.

El PSOE acumula cinco denuncias, una condena y cuatro acusados por conductas machistas. Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones progresistas han visto salir a la luz casos que en muchos casos permanecieron casi invisibles para la opinión pública durante años.

La paradoja es evidente y Naranjo, entre otros, la ha señalado con precisión: los partidos que han convertido el feminismo en uno de sus pilares ideológicos centrales, que legislan sobre violencia de género y que se presentan como los guardianes de los derechos de las mujeres y los menores, acumulan un historial de casos internos que contrasta de forma llamativa con ese discurso.

VOX tiene también dos denuncias y una condena por abuso sexual a una menor de 16 años. El responsable de redes sociales del partido, Javier Esteban, fue denunciado por tocamientos con intención sexual hacia un menor militante en hechos ocurridos en 2023. Renunció a sus cargos y se dio de baja como militante. El PP tiene tres denuncias ante los tribunales.

La diferencia está en el tratamiento mediático. Los casos en partidos de izquierda han recibido una cobertura notablemente más discreta que los escándalos equivalentes en partidos de derecha. Es un sesgo que el debate sobre la violencia sexual en política no puede seguir ignorando si quiere ser tomado en serio.

Martiño Ramos Soto llega esposado desde Cuba. La niña que tenía 12 años cuando empezó todo lleva años conviviendo con lo que él le hizo.

Trece años y medio. Que cumplirá… en parte.