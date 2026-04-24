Muere un paisano aplastado por una vaca en un pueblo de Lugo

Juan José Pernas Bañal murió el jueves por la tarde en la parroquia de O Burgo, en el municipio lucense de Vilalba. Tenía su casa familiar allí, heredó de su padre el cuidado del ganado y acudía con regularidad a atender las vacas. Era una labor cotidiana, de toda la vida. Hasta que una de las vacas lo aplastó alrededor de las 19:00 horas.

Un familiar encontró el cuerpo y llamó al 112. Se activó el helicóptero medicalizado del 061 desde Santiago de Compostela y se desplazaron agentes de la Guardia Civil. Cuando los sanitarios llegaron, solo pudieron certificar el fallecimiento.

Pernas Bañal era originario de Muras, un municipio de unos 800 habitantes en la montaña lucense, y residía en Vilalba. Combinaba su vida en el pueblo con las labores del campo en la finca familiar de O Burgo. Los vecinos lo recuerdan como un hombre arraigado a la tierra, fiel a una tradición que su padre le transmitió y que él mantuvo hasta el final.

El peligro que el campo esconde

Los accidentes con ganado dentro de las fincas son uno de esos riesgos del mundo rural que apenas aparecen en los titulares pero que cobran vidas con una regularidad que las estadísticas no terminan de reflejar con claridad. Una vaca adulta puede pesar entre 500 y 800 kilos. En un espacio cerrado, un movimiento brusco del animal puede ser letal en segundos, sin que el ganadero tenga tiempo de reaccionar.

Galicia concentra el 20% de los siniestros relacionados con animales en carretera a nivel nacional, superada solo por Castilla y León. Pero los accidentes dentro de las explotaciones y fincas son más difíciles de contabilizar y más invisibles para la opinión pública. Los jabalíes dominan las estadísticas de colisiones viales, con entre el 42% y el 45% de los casos según los registros de Lugo y Ourense. Los perros son responsables del 8% de las colisiones en carretera a nivel nacional. Pero el ganado, dentro de las fincas, representa un riesgo de otra naturaleza: más directo, más íntimo y, como demuestra este caso, igualmente mortal.

El informe de Ponle Freno-AXA advierte que los siniestros relacionados con fauna han aumentado un 145% en la última década, con un coste medio de 2.000 euros por incidente. Las cifras, sin embargo, no recogen los accidentes que ocurren dentro de las propiedades privadas, donde trabajan a diario miles de ganaderos gallegos con los mismos animales, en los mismos corrales, con la misma rutina que convierte el peligro en algo que uno deja de ver.

Juan José Pernas Bañal llevaba años cuidando esas vacas. Las conocía. Y aun así.

En Muras, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, su muerte ha conmocionado a una comunidad que entiende mejor que nadie lo que significa perder a alguien en una faena del campo. No en un accidente de tráfico ni en una enfermedad. En el trabajo de siempre, en la finca de siempre, con los animales de siempre.

Datos relevantes sobre los accidentes frecuentes con animales domésticos:

Animal % de siniestros viales Notas en Galicia Perros 16% nacional Segundo lugar en Galicia (17%), incremento notable en diciembre Caballos Menor porcentaje, pero Pontevedra encabeza Primer puesto en la comunidad Vacas/ganado No especificados para siniestros viales Alto riesgo dentro de fincas rurales, como demuestra este caso

En total, los animales domésticos son responsables del 11% de las colisiones viales (aproximadamente 4.000 al año), siendo los perros los más implicados (8%).

Aunque los jabalíes dominan las estadísticas (42-45%), los daños causados por ganado pueden ser igualmente fatales fuera del ámbito vial.

El informe elaborado por Ponle Freno-AXA advierte que los siniestros relacionados con fauna han aumentado un 145% en la última década, generando un coste medio de 2.000 euros por incidente. En Galicia, se registran jabalíes como responsables del 80% de estos accidentes junto a cinegéticos; sin embargo, los riesgos diarios para ganaderos también provienen del ganado doméstico.

Este tipo de tragedias subraya los peligros ocultos del campo gallego, donde una vaca puede convertirse en un peligro letal en cuestión de segundos.