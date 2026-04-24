Roca Rey, al borde de la tragedia en la Maestranza tras una brutal cornada de 35 centímetros

El diestro peruano Andrés Roca Rey ha resultado gravemente herido tras una estremecedora cogida durante la decimotercera corrida de la Feria de Abril, celebrada en la plaza de la Maestranza de Sevilla. El percance se produjo en el quinto toro de la tarde, en el momento más comprometido de la lidia: la suerte suprema.

El astado, perteneciente a la ganadería de Toros de Cortés, reaccionó con violencia inesperada cuando el torero se disponía a entrar a matar. Lo embistió con fuerza, enganchándolo a la altura de la cintura y sacudiéndolo durante angustiosos segundos antes de dejarlo inerte sobre el albero. La escena, de gran crudeza, obligó a una intervención inmediata de las cuadrillas, que lo evacuaron con urgencia hacia la enfermería.

El parte médico describe una herida de extrema gravedad: una cornada en la cara interna del muslo derecho con una trayectoria total de 35 centímetros, dividida en dos direcciones —20 cm descendentes y 15 ascendentes—. La lesión provocó un severo destrozo muscular, afectando al vasto interno y al sartorio, además de comprometer el paquete vasculonervioso femoral, aunque sin llegar a provocar daños vasculares irreversibles.

El toro, de nombre Soleares y con un peso de 526 kilos, fue finalmente estoqueado por José María Manzanares, quien asumió la responsabilidad tras el dramático incidente. A pesar de la tragedia, Roca Rey recibió las dos orejas del animal. En el resto del festejo, tanto él como sus compañeros —Manzanares y el joven Javier Zulueta— no lograron mayores reconocimientos.

El suceso ha causado un fuerte impacto no solo en el ámbito taurino, sino también en el mediático, donde el nombre de Roca Rey ha estado recientemente vinculado a Cayetana Rivera, presente en la plaza en el momento de la cogida.

La dramática cornada llega apenas tres días después de otro grave percance en el mismo escenario, cuando Morante de la Puebla resultó herido de gravedad, reforzando la sensación de una Feria de Abril marcada por la tragedia.