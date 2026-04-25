La juez deja en libertad al ladrón marroquí que dislocó el hombro a un turista y le robo un reloj de 700.000 euros

Taher Ettaghazati, nacido en Tetuán en 1998, tiene cinco detenciones por robos violentos desde 2022. La última fue el 20 de septiembre de 2025, cuando embistió con violencia a un turista frente al hotel Pestana CR7 en la Gran Vía de Madrid, le dislocó el hombro y le arrancó del brazo un reloj Patek Philippe Nautilus valorado en 700.000 euros.

Ocho días antes de ese ataque había sido detenido por otro robo de relojería de alta gama. Dos días después del ataque estaba libre.

Hoy sigue en España. Con permiso de residencia de larga duración. Con autorización indefinida para vivir y trabajar en el país.

El historial que el sistema ignoró

La primera detención de Ettaghazati fue en 2022 en Marbella, donde fue sorprendido con tres relojes robados: un Patek Philippe, un Rolex y un Apple Watch. El 13 de enero de 2024 fue arrestado de nuevo en Hortaleza por sustraer otros dos relojes, un Patek Philippe y un Philipp Plein, valorados en 32.100 euros. Las detenciones se acumularon hasta cinco en tres años, siempre por la misma metodología, siempre con el mismo tipo de víctima, siempre con relojes de lujo como objetivo.

El 18 de septiembre de 2025 fue detenido por otro robo del mismo tipo. Dos días después, con mayor ferocidad que nunca, dislocó el hombro de un turista para llevarse el reloj más caro de su carrera delictiva. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo.

El reloj nunca fue recuperado.

El sistema que permite que esto ocurra

Lo que hace este caso especialmente revelador es la aritmética judicial que lo hace posible.

Uno de los requisitos para mantener un permiso de residencia de larga duración en España es no tener antecedentes penales: no haber sido juzgado y condenado por ningún delito. Ettaghazati tiene cinco detenciones. Pero los juicios por sus robos de 2022 no está claro si llegaron a celebrarse, si fueron sobreseídos o si siguen pendientes. Los correspondientes a 2024 y 2025 aún no han tenido lugar.

Y aquí está el nudo del problema. En España, la diferencia entre antecedentes policiales y antecedentes penales es la diferencia entre ser detenido y ser condenado. Un hombre puede ser arrestado cinco veces en tres años por robos violentos y no tener ningún antecedente penal si los juicios no se celebran, si los procedimientos se archivan o si las condenas no son firmes.

El sistema judicial español no penaliza la reincidencia de forma efectiva. La acumulación de detenciones no activa automáticamente ningún mecanismo que acelere los procesos, que endurezca las medidas cautelares o que revise el estatus migratorio del detenido. Cada detención se procesa de forma independiente, como si las anteriores no existieran.

La tolerancia máxima con el delito menor que produce delito mayor

El robo con violencia de un reloj de lujo no es un delito menor en términos de gravedad de la conducta. Pero en la práctica judicial española, los robos sin armas de fuego, aunque impliquen violencia física significativa, acaban en la pila de asuntos pendientes de los juzgados de instrucción, donde la acumulación de casos garantiza que los plazos se dilaten durante años.

La saturación del sistema judicial español es estructural. Los juzgados de instrucción de Madrid tienen pendientes miles de causas. Los fiscales priorizan los casos con mayor gravedad aparente. Y los delitos de robo con violencia, aunque dejan víctimas con hombros dislocados y traumatizadas, no siempre alcanzan la prioridad que su impacto real merece.

El resultado es que un delincuente con cinco detenciones puede seguir operando porque el sistema no tiene mecanismos para interrumpir ese ciclo de forma efectiva. No hay una norma que diga que a la tercera detención por el mismo tipo de delito se revisa el permiso de residencia. No hay un procedimiento que acelere automáticamente el juicio de quien reincide en semanas.

Muchos jueces que aplican el sistema con literalidad ignoran, o prefieren ignorar, la realidad acumulada que reflejan los expedientes. La ley les permite hacerlo. La saturación del sistema los empuja a hacerlo. Y el resultado es que el delincuente aprende, con cada detención que no tiene consecuencias inmediatas, que el riesgo es bajo y la rentabilidad alta.

El permiso de residencia que nadie revocó

El atestado policial deja constancia de que Ettaghazati tiene permiso de residencia de larga duración. Ese permiso exige, entre sus requisitos de mantenimiento, no tener antecedentes penales. Pero como los juicios no se han celebrado o no han producido condenas firmes, técnicamente no los tiene.

Es la paradoja perfecta del sistema: el hombre más detenido por robos violentos de relojes en Madrid en los últimos tres años conserva su autorización indefinida para residir en España porque la lentitud del aparato judicial impide que sus detenciones se conviertan en condenas en un plazo razonable.

El Gobierno de Sánchez acaba de regularizar a medio millón de inmigrantes irregulares apelando a criterios humanitarios y de integración. Es una decisión política legítima que tiene sus argumentos. Pero ese mismo Gobierno no tiene ningún mecanismo efectivo para revocar el permiso de residencia de alguien que ha sido detenido cinco veces en tres años por robos violentos antes de que un juez emita una condena firme.

El turista al que Ettaghazati dislocó el hombro frente al Pestana CR7 perdió un reloj de 700.000 euros y una lesión que tardará meses en recuperarse. El Estado que permite que esto ocurra le debe una explicación que nadie está dispuesto a dar.