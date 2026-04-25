Guerra entre bandas latinas

Un «Ñeta» caza y ejecuta a un «trinitario» en Vallecas

El joven, de 17 años, fue apuñalado por la espalda ante su novia en un posible ajuste de cuentas entre Trinitarios y Ñetas

Un "Ñeta" caza y ejecuta a un "trinitario" en Vallecas
Bandas latinas PD.
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El horror volvió a golpear las calles de Madrid a plena luz del día. Un adolescente de 17 años fue brutalmente asesinado este viernes en Puente de Vallecas tras ser atacado por sorpresa por otro joven que circulaba en patinete.

Eran alrededor de las tres de la tarde cuando la víctima caminaba junto a su novia por las inmediaciones de la calle Vizconde de Arlesson, junto a la estación de Entrevías. En cuestión de segundos, el agresor se abalanzó sobre él y le asestó dos puñaladas por la espalda antes de desaparecer, dejando al menor gravemente herido en el suelo.

Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo episodio de guerra entre bandas juveniles. Según fuentes cercanas a la investigación, el joven fallecido —D.A.S.V., español de origen hondureño— podría estar vinculado a los Trinitarios, mientras que el atacante pertenecería al entorno de los Ñetas.

Agentes policiales intentaron mantener con vida al menor practicándole maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios, pero las heridas resultaron mortales.

La escena fue rápidamente acordonada mientras efectivos de Policía Científica y del Grupo de Delitos Violentos recababan pruebas. El caso está ahora en manos del Grupo V de Homicidios, que trata de identificar y localizar al autor de este crimen relámpago.

El suceso reabre la alarma en la capital: no es un caso aislado. En marzo de 2025, otro joven murió en un ataque casi calcado, apuñalado en el cuello por un agresor que también huyó en patinete en plena Avenida de la Albufera.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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