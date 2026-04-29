Nueve regiones en jaque por diluvios y vientos huracanados

La alerta naranja por lluvias y tormentas obliga al Ayuntamiento a activar medidas preventivas

Recomendaciones urgentes para evitar tragedias mientras Aemet predice hasta 30 mm de lluvia en una hora y granizo destructor

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Madrid PD.
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Nueve comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad de Madrid, activarán este miércoles alertas por intensas lluvias y tormentas que podrían desatar el caos, según pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la capital, el Ayuntamiento pondrá en marcha desde las 12:00 hasta las 22:00 horas el Plan de Actuación por Inundaciones (PAINUNAM) en su fase inicial de Alerta y Vigilancia, respondiendo al aviso naranja en el área metropolitana y la comarca del Henares.

Emergencias Madrid alerta de que estos fenómenos vendrán cargados de ráfagas violentas, granizo y acumulaciones de hasta 30 mm en solo 60 minutos, lo que representa un «riesgo grave» para la población. Mientras tanto, la Sierra madrileña, el Sur, las Vegas y el Oeste se mantendrán en amarillo por chubascos que podrían sumar 15 mm por hora.

Ante posibles crecidas repentinas, las autoridades urgen a los madrileños a consultar actualizaciones meteorológicas en tiempo real, optar por vías rápidas como autopistas, evitar ríos y zonas deprimidas, buscar terrenos altos en caso de emergencia, no estacionar en lechos secos y asegurar objetos en balcones para prevenir accidentes.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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