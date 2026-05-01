Okupas argelinos asesinaron y sepultaron en cemento al empresario Tavira por una deuda de 5.000 euros

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Jesús Tavira desapareció el 18 de marzo en Alicante. Su familia presentó la denuncia ese mismo día. Tres días después, su Audi Q5 apareció completamente calcinado en el barrio de las Mil Viviendas, una zona de alta conflictividad en la ciudad. Desde ese momento, los investigadores de la Policía Nacional manejaron la hipótesis de un homicidio.

Tenían razón. Pero tardaron 42 días en encontrar el cuerpo porque el cuerpo estaba bajo el suelo del salón de una casa, cubierto con dos metros de hormigón y escombros, envuelto en plásticos y con más de una docena de puñaladas, muchas de ellas en la espalda.

Cómo se descubrió

El 28 de abril, los investigadores llegaron a una vivienda ocupada ilegalmente en la pedanía de El Bacarot. El registro fue exhaustivo. Cuando retiraron los sofás del salón y comenzaron a excavar bajo el suelo, encontraron un aljibe en desuso convertido en tumba.

El cuerpo llevaba más de un mes enterrado a esa profundidad. El estado de descomposición era avanzado. Los agentes lo identificaron por una medalla que Tavira llevaba habitualmente al cuello y por su complexión física, datos que sus familiares pudieron confirmar. La Policía Nacional completó la identificación con huellas dactilares.

Lo que encontraron bajo ese hormigón era el resultado de un crimen cometido en cuestión de minutos y ocultado con una meticulosidad que requirió tiempo, materiales y la colaboración de varias personas.

Quién era Jesús Tavira

Jesús Tavira tenía 63 años y llevaba décadas en el sector del automóvil en Alicante. Era propietario de un negocio de compraventa de vehículos y desguace, conocido en los círculos del sector por su disponibilidad de dinero en efectivo y por sus contactos en el mundo del automóvil usado. Actuaba también como prestamista ocasional y subastero.

Su nombre había aparecido años antes en uno de los casos más sonados de Alicante: el asesinato en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. El crimen ocurrió en Novocar, el lavadero y concesionario situado junto al desguace de Tavira. Mantuvo unas 200 comunicaciones con Miguel López, yerno de la víctima y principal sospechoso, quien fue absuelto por el jurado popular. Tavira declaró como testigo clave en ese juicio explicando que sus contactos con López eran transacciones comerciales relacionadas con vehículos. Nunca fue imputado.

La investigación actual ha descartado cualquier vínculo entre su muerte y el caso CAM. El móvil de su asesinato es considerablemente más prosaico y más cruel: una deuda de 5.000 euros.

La cadena de decisiones que lo llevó a su tumba

Tavira tenía entre sus empleados a un mecánico argelino que le debía aproximadamente 5.000 euros. Para recuperar el dinero o como parte de un acuerdo para saldar la deuda, el empresario utilizó sus contactos y ofreció al mecánico y a su pareja una finca en El Bacarot que pertenecía a un propietario que se encontraba en prisión. El matrimonio argelino ocupó ilegalmente la propiedad.

La ironía que define toda la tragedia: Tavira cedió a su asesino la casa donde iba a ser asesinado y enterrado.

En algún momento posterior, Tavira se presentó en la finca. Probablemente para tratar de resolver la situación de la deuda o del inmueble. Se produjo una discusión. El mecánico lo apuñaló en un ataque de furia. Más de una docena de puñaladas, muchas en la espalda. Las fuentes cercanas al caso lo describen como un «cortocircuito que terminó en tragedia»: no premeditado en origen, pero ocultado con una frialdad que contrasta con la supuesta impulsividad del crimen.

Después, el mecánico y sus cómplices envolvieron el cuerpo en plásticos, lo depositaron en el aljibe y lo cubrieron con hormigón y escombros hasta que el suelo del salón quedó aparentemente normal. Alguien quemó el Audi Q5 en las Mil Viviendas para eliminar rastros.

Durante un mes, la familia del mecánico vivió, comió y durmió sobre el cadáver de Tavira en el salón de esa casa.

Los detenidos

La Policía arrestó a cuatro personas, todas argelinas con edades entre 35 y 45 años. El mecánico, principal responsable del apuñalamiento, fue detenido e ingresó en prisión provisional bajo acusación de asesinato, robo con violencia y daños. Su pareja, que residía en la finca, fue detenida por complicidad. Un tercer hombre que participó en el encubrimiento ingresó también en prisión. El cuarto implicado, que se encargó de quemar el vehículo, quedó en libertad con cargos por encubrimiento.

Los tres que están en prisión provisional se han negado a declarar ante los agentes.

Lo que el caso pone de manifiesto

La ocupación ilegal de la vivienda fue un factor determinante para dificultar y retrasar la investigación. Una propiedad ocupada sin registro, sin contrato, sin ningún rastro documental que la vincule a sus ocupantes, es precisamente el tipo de espacio donde una persona puede desaparecer sin que nadie sepa dónde buscar.

Los investigadores lo señalan explícitamente: «La ocupación complica enormemente localizar a las personas». No es una observación abstracta. Es la descripción de lo que ocurrió en este caso: 42 días de búsqueda en parte retrasada por la opacidad que genera la ocupación ilegal de una vivienda cuyo propietario legítimo estaba en prisión y que sus ocupantes habían convertido en su residencia sin dejar ningún rastro oficial.

Jesús Tavira desayunó en un bar cercano a su casa la mañana del 18 de marzo, como hacía habitualmente. Ese mismo día fue a la finca de El Bacarot a resolver una deuda de 5.000 euros. La medalla que llevaba al cuello fue lo que permitió identificar su cuerpo 42 días después, bajo dos metros de hormigón, en el salón de la casa que él mismo había cedido a su asesino.