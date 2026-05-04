La Guardia Civil atrapa en alta mar un carguero con un monstruoso alijo de cocaína

La Guardia Civil ha interceptado en alta mar el carguero Arconian, registrado bajo bandera de Comores, con lo que podría ser el mayor alijo de cocaína jamás capturado en España.

El buque, que partía de Sierra Leona con destino declarado a Libia, fue detenido en el Atlántico y atracó el domingo por la tarde en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria bajo vigilancia de las autoridades.

La operación se desarrolla bajo estricto secreto sumarial y las fuentes cercanas a la investigación no han confirmado la cantidad exacta incautada. Pero todo indica que supera las 9.994 kilogramos del carguero United S, capturado en enero al oeste de El Hierro y que hasta ahora ostentaba el récord nacional. Si se confirma, sería el mayor alijo de cocaína interceptado en aguas españolas y uno de los más grandes de Europa.

La ruta que el Arconian intentaba recorrer

La bandera de Comores no es casual. El pequeño archipiélago africano es uno de los llamados Estados de pabellón de conveniencia: países que registran barcos extranjeros a bajo coste y con escasa supervisión, lo que los convierte en la opción preferida de las organizaciones criminales que necesitan dar apariencia de legalidad a sus embarcaciones.

La ruta Sierra Leona-Libia es igualmente característica. África Occidental se ha convertido en el principal punto de transbordo de la cocaína que sale de América Latina hacia Europa. Los grandes buques nodriza cruzan el Atlántico con cargamentos de varias toneladas y los transfieren en alta mar a embarcaciones más pequeñas frente a las costas africanas antes de intentar la entrada en el continente europeo. Europol ha emitido alertas sobre flujos «sin precedentes» a través de esta ruta en los últimos dos años.

El destino declarado de Libia servía como pantalla: un país en situación de conflicto permanente y con fronteras prácticamente incontrolables donde cualquier cargamento puede desaparecer sin dejar rastro documental. La Guardia Civil no se dejó despistar.

Cómo funciona el narcotráfico en España

La captura del Arconian ilustra una tendencia que los analistas de seguridad llevan años documentando: el narcotráfico ha abandonado los puertos como punto de entrada principal y ha trasladado las operaciones más arriesgadas a alta mar, donde la jurisdicción es más compleja y la vigilancia más difícil.

Las organizaciones criminales utilizan varios métodos en paralelo. Los transbordos en alta mar, transferencias de cargamento de grandes naves a embarcaciones menores frente a las costas africanas, son el método dominante para los grandes volúmenes. Las naves semisumergibles, construidas específicamente para el tráfico transatlántico y diseñadas para navegar casi bajo el agua, han ganado autonomía y alcance: en 2024 fue interceptada una cerca de las Azores con 6,5 toneladas. Y las lanchas rápidas siguen operando en el estrecho y desde el Guadalquivir para la distribución interior.

En España, el narcotráfico está estructurado por organizaciones internacionales con bases logísticas bien establecidas. Organizaciones lituanas han fijado bases operativas en Levante, Tarragona y Málaga, moviendo entre 4 y 7 toneladas mensuales de cocaína sudamericana, con España funcionando como hub de distribución hacia el resto de Europa. En 2021, perdieron 16 toneladas en Hamburgo después de que chats cifrados fueran interceptados por los investigadores, el mayor alijo europeo hasta entonces. Redes con conexiones en los Balcanes han utilizado los puertos valencianos con técnicas de «hombres araña», operarios que se cuelgan del casco de los barcos para adherir paquetes de droga antes de la entrada en puerto. En Granada, la operación Nazarí 91 Ali-Atar desmanteló una red que escondía cocaína en garajes con sistemas de acceso mediante códigos numéricos, incluyendo un zulo accesible solo a través de un ascensor con PIN exclusivo del jefe de la organización.

Los Países Bajos, con conexiones en Ibiza y Colombia, usan África Occidental como escala intermedia antes de intentar la entrada a través de los grandes puertos del norte de Europa: Amberes, Róterdam y Hamburgo siguen siendo los destinos finales preferidos para los volúmenes más grandes, aunque la presión policial ha obligado a las organizaciones a diversificar rutas.

El récord que se encadena

El United S capturado en enero con casi diez toneladas ya era un récord. El Arconian puede superarlo. La sucesión de grandes capturas no refleja necesariamente un aumento de la eficacia policial aislada: refleja también que los volúmenes que el narcotráfico intenta mover se han disparado hasta niveles que hace una década habrían parecido inverosímiles.

La Guardia Civil y las unidades especializadas de la Policía Nacional han mejorado significativamente su capacidad de inteligencia y coordinación con Europol y las agencias de los países de tránsito. Pero las organizaciones criminales también han mejorado: rutas más largas, banderas más opacas, destinos declarados más inverosímiles y volúmenes más grandes para compensar las pérdidas.

El Arconian está en Las Palmas. La investigación continúa bajo secreto sumarial. Y en algún punto del Atlántico, probablemente, ya se está preparando el siguiente cargamento.