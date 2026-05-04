Al menos dos muertos y una veintena de heridos en un atropello masivo en Leipzig

En un caos inimaginable que paralizó el bullicio comercial de Leipzig, este lunes por la tarde, un vehículo Volkswagen Taigo irrumpió a entre 70 y 80 km/h por la Grimmaische Strasse, la arteria peatonal del centro de esta ciudad del este de Alemania. El impacto dejó un saldo trágico: dos personas sin vida y alrededor de 20 heridas, dos de ellas luchando por su vida en hospitales cercanos.

El responsable, un hombre alemán de 33 años con un pasado criminal, fue arrestado poco después del atentado, que las autoridades califican como deliberado. «Fue un arrebato de rabia descontrolada, posiblemente ligado a un desequilibrio psiquiátrico», reveló Armin Schuster, ministro del Interior de Sajonia, en una conferencia de prensa.

La fiscalía ya indaga si un trastorno mental impulsó esta masacre solitaria, pero insisten: el peligro ha pasado y la ciudad recupera su calma.

El alcalde Burkhard Jung, visiblemente abrumado, confirmó las dos fatalidades y elogió la respuesta heroica de los equipos de emergencia: unos 40 bomberos, igual número de paramédicos y dos helicópteros acudieron al instante para estabilizar a las víctimas y evacuarlas. La policía, que inicialmente alertó de una fuga del conductor, compartió en redes: «Mantengan las vías libres y eviten rumores o imágenes no oficiales, que solo entorpecen la justicia».