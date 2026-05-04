¡Terror viral en alta mar: 14 españoles atrapados en un crucero mortal!

Un dramático brote de hantavirus ha convertido el crucero MV Hondius en una trampa flotante, con 14 españoles —13 pasajeros y un tripulante— varados a bordo junto a 149 personas de 23 nacionalidades diferentes. La naviera holandesa Oceanwide Expeditions confirmó este lunes tres muertes confirmadas: un matrimonio neerlandés y un alemán, todos contagiados presumiblemente por excrementos de ratas en una zona de alto riesgo que visitaron.

El Ministerio de Sanidad español apunta a un contagio interno en el barco, posiblemente por roedores a bordo o contactos cercanos con los fallecidos, y estima que el virus se propagó durante el viaje que zarpó el 20 de marzo desde Ushuaia, Argentina, con destino a las Islas Canarias.

Rechazado por las autoridades de Cabo Verde por «razones de seguridad nacional», el buque vaga ahora frente a sus costas, con planes de atracar en Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife para exámenes médicos masivos. La empresa reporta dos tripulantes graves —un británico y un holandés— con síntomas respiratorios agudos que claman por atención inmediata, tras el traslado de otro pasajero a Sudáfrica.

Filipinos (38, todos tripulantes), británicos (23) y estadounidenses (17) completan la lista de afectados, bajo estrictos protocolos de aislamiento, higiene y vigilancia médica.

La OMS Europa actúa con máxima prioridad, coordinando evacuaciones, investigaciones y evaluaciones de riesgo, sin alertar pánico general.

En Canarias, el Gobierno regional pide calma: «Está controlado y bajo vigilancia experta», asegura el portavoz Alfonso Cabello, mientras Sanidad Exterior mantiene reuniones con el Ministerio central para protocolos basados en evidencia científica. Todo depende de las autoridades locales para desembarcos y repatriaciones, en una crisis que transforma unas vacaciones árticas en una pesadilla global.