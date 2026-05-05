La asesinada al grito de ‘Alá es grande’ en Barcelona era una china de 42 años

Asesinó a una mujer en Barcelona al grito de Alá es grande.

El sábado 2 de mayo, a las 11 de la mañana, en la calle Joan Miró de Finestrelles, en Esplugues de Llobregat, un hombre atacó a una mujer de 42 años y nacionalidad china que esperaba en una parada de autobús.

Le asestó múltiples puñaladas en el cuello, el tórax y el abdomen. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla pero las heridas eran mortales.

La mujer murió en la calle, a escasos metros de colegios internacionales y urbanizaciones donde sus vecinos describían el barrio como un lugar tranquilo.

Llevaba un año viviendo en Barcelona. No tenía familiares en la ciudad. Sus padres estaban tramitando los visados para visitarla cuando se enteraron del asesinato.

Un vecino de unos 50 años intentó frenar al agresor y resultó gravemente herido con puñaladas en la zona lumbar, el tórax y el abdomen. Fue trasladado al Hospital de Bellvitge.

La detención

Horas después del ataque, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana detuvieron al agresor en la avenida Diagonal de Barcelona, frente a la sede del RACC. Llevaba encima el arma utilizada en el crimen. El detenido, de origen magrebí, fue puesto a disposición judicial el martes 5 de mayo.

Un fin de semana de violencia en Barcelona

El asesinato de Esplugues no fue un hecho aislado. Barcelona y su área metropolitana cerraron el primer fin de semana de mayo con cuatro apuñalamientos en menos de 24 horas. Además de la mujer fallecida, un hombre de 43 años fue apuñalado y se encuentra grave. Un tercero, de 28 años, llegó por sus propios medios al Hospital General de L’Hospitalet y fue posteriormente arrestado. El lunes siguiente se registró un tiroteo sin heridos en L’Hospitalet, con cinco casquillos localizados en la rambla Catalana del barrio de La Torrassa.

Los Mossos investigan si existe conexión entre los incidentes. Las primeras informaciones apuntan a que el homicida de Esplugues podría haber estado implicado en un robo previo en Sant Antoni, donde un grupo asaltó a una pareja en una terraza. La agresión mortal habría ocurrido poco después durante la huida.

La versión oficial y las dudas que persisten

La consellera de Interior, Núria Parlon, descartó desde el primer momento cualquier vínculo machista o terrorista. Atribuyó el ataque a un «desequilibrio emocional» del agresor, posiblemente un brote que le llevó a actuar de forma irracional.

Sin embargo, varios vecinos afirmaron que el agresor había estado merodeando por la zona durante días amenazando a los residentes. Algunos testigos aseguraron haber escuchado gritos de «Alá es grande» durante el ataque, lo que generó especulaciones sobre un posible móvil yihadista que las autoridades pidieron no anticipar dado que el caso está bajo secreto judicial.

El nivel de alerta antiterrorista en España está en cuatro sobre cinco. Desde USPAC, uno de los sindicatos mayoritarios de los Mossos, se argumenta que los agentes deberían poder portar armas en entornos educativos durante operativos de seguridad, dado que las amenazas pueden materializarse en cualquier lugar.

Parlon defendió que los delitos contra el patrimonio están disminuyendo en Cataluña y que los operativos Kanpai contra la multirreincidencia están dando resultados. Reconoció, sin embargo, que la proliferación de armas blancas en el entorno urbano sigue siendo un problema persistente.

La comunidad china pide justicia

Los vecinos de Esplugues de origen chino se han organizado para contactar con los familiares de la víctima en China y han pedido al alcalde Eduard Sanz información sobre el asesino y el estado de la investigación. Flores en la calle donde murió. Una mujer que llevaba un año en Barcelona, que esperaba el autobús un sábado por la mañana, y cuyos padres preparaban los papeles para venir a visitarla.