¡Ola de pánico! Reaparece Fernando Simón, el ‘experto’ del Covid, vaticinando que el hantavirus no afectará a España

Pónganse en lo peor.

Cuando parecía que el fantasma de las comparecencias diarias había quedado atrás, Fernando Simón reaparece para recomendar calma.

Y quien más y quien menos se remonta a enero de 2020 cuando surgió, precisamente en Canarias, en la isla de La Gomera, el primer caso por Covid.

Esta vez no es sobre un virus respiratorio originado en China, sino sobre un brote de hantavirus en un crucero de lujo que, tras dejar tres fallecidos, podría acabar atracando en las islas Canarias.

El epidemiólogo, que durante la pandemia se convirtió en rostro visible de la gestión sanitaria, concedió entrevistas en las que restó toda gravedad al asunto.

Simón afirmó que la transmisión entre personas es «muy difícil», que el virus se propaga principalmente por roedores y que, «a priori», los pasajeros del barco «no son de riesgo para nadie».

Incluso llegó a vaticinar que el brote no tendrá consecuencias sanitarias para nuestro país:

No creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto.

Mientras tanto, la realidad del crucero MV Hondius, operado por una empresa holandesa, es menos tranquilizadora: tres muertos confirmados, varios hospitalizados, uno en estado grave, y un brote que ha obligado a la embarcación a fondear frente a Cabo Verde.

España, según informaciones oficiales, aceptaría el atraque en Canarias tras evacuar por aire a los enfermos, con 14 españoles a bordo, incluida una persona de la tripulación.

Lo cierto es que para muchos españoles, escuchar de nuevo a Simón minimizando riesgos sanitarios genera más inquietud que alivio.

Compren víveres 👇🏻 Fernando Simón dice que no cree que vaya a suponer un riesgo para España el hantavirus 🤦🏻‍♂️ https://t.co/s7CUrIGDyz — Alberto Pérez Boix (@aperezboix) May 5, 2026

Durante la crisis del Covid-19, sus pronósticos y mensajes de «no hay que alarmarse» se convirtieron en objeto de memes, críticas y hasta investigaciones parlamentarias posteriores sobre la gestión de la pandemia.

Ahora, con un virus hemorrágico como el hantavirus, que puede causar síndrome pulmonar grave con alta letalidad en algunas cepas, el ‘experto vuelve a la carga con el mismo manual: calma, mecanismos de control y proporcionalidad y con reflexiones de este calado:

No podemos tener encerradas a 147 personas.

Mientras las autoridades coordinan con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la llegada del buque y se preparan unidades de aislamiento en Canarias, las redes hierven con el clásico escepticismo: «¿Otra vez lo mismo?».

De momento, Sanidad mantiene que el brote está controlado al ámbito del crucero y que no hay transmisión sostenida en población general. Pero la sola mención de Fernando Simón garantiza que el debate esté servido.