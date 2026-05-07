Atracadores: asesinan a golpes una anciana de 80 años en su chalet de Galapagar

Elia tenía 80 años, vivía sola en un chalet rodeado de bosque en la urbanización La Navata de Galapagar (Madrid) y esa noche llamó a su albacea para decirle que escuchaba ruidos extraños.

Su cuerpo fue encontrado el miércoles por la mañana en el suelo de su casa, atada de pies y con múltiples traumatismos. Una ventana forzada indica la entrada de los agresores durante la madrugada. Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron certificar su fallecimiento.

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de un robo que terminó en asesinato. La autopsia determinará la hora exacta del crimen.

Agentes de Homicidios y Criminalística están revisando la zona boscosa y apartada del casco urbano de Galapagar.

El perfil de la víctima

Elia era propietaria de varios inmuebles y mantenía vínculos con los almacenes Pontejos, una de las ferreterías más antiguas y conocidas de Madrid. Los vecinos la describían como una persona independiente y discreta, «la dama de La Navata», que rechazaba las residencias asistidas y prefería vivir en su finca. Guardaba dinero en efectivo en casa, lo que según los investigadores pudo haberla convertido en objetivo.

Esa noche llamó a su albacea alertándole de que oía ruidos. El albacea fue quien dio la voz de alarma. La llamada al 112 se recibió alrededor de las 9:40 del miércoles. Cuando llegaron, Elia ya estaba muerta.

El contexto que nadie en el Gobierno quiere nombrar

El asesinato de Elia no es un hecho aislado. Es el capítulo más brutal de una tendencia que las estadísticas del Ministerio del Interior recogen con una frialdad que contrasta con el horror de cada caso individual: el delito violento en España lleva años en ascenso sostenido bajo el Gobierno de Sánchez, con una impunidad creciente que los propios agentes de policía y guardia civil denuncian mientras ven cómo los delincuentes que detienen vuelven a la calle antes de que ellos terminen el turno.

En la sierra madrileña, los asaltos a viviendas unifamiliares se han multiplicado. La Guardia Civil tiene en marcha la Operación Hábitat, diseñada específicamente para combatir los asaltos a chalets en zonas montañosas y apartadas, precisamente el tipo de entorno en que vivía Elia. Los investigadores están revisando la actividad de bandas organizadas, especialmente de origen rumano y magrebí, especializadas en atacar casas solitarias con ocupantes vulnerables.

El perfil de la víctima es el que más se repite en estos crímenes: persona mayor, que vive sola, en una vivienda apartada del casco urbano, con la reputación de guardar efectivo en casa. Las bandas que operan en estas zonas hacen sus deberes antes de actuar. Conocen a sus víctimas, conocen sus rutinas y conocen su vulnerabilidad.

Lo que no conocen, porque el sistema no se lo exige, es el miedo a las consecuencias. La política penal del Gobierno de Sánchez, con una progresiva rebaja de penas, la aplicación de la ley del «solo sí es sí» que liberó a más de 1.300 delincuentes sexuales y una filosofía de gestión policial que prioriza los derechos del delincuente sobre la seguridad del ciudadano, ha creado un entorno en que los facinerosos operan con una confianza que hace años no tenían.

Los 26.000 policías y guardias civiles que esta semana presentaban reclamaciones por sus condiciones salariales llevan años denunciando también la impunidad: detienen a los mismos reincidentes una y otra vez. Los juzgados los devuelven a la calle. Y ellos vuelven a delinquir.

La investigación

La Guardia Civil trabaja con rapidez consciente de que las primeras horas son decisivas en este tipo de crímenes. La zona boscosa y el aislamiento del chalet complican la búsqueda de testigos y cámaras de seguridad. Cualquier pista encontrada en el interior de la vivienda, huellas, ADN, objetos desplazados, puede ser determinante para identificar a los responsables.

Galapagar ha reaccionado con la conmoción de un municipio que se siente inseguro. Elia no era una desconocida en la zona. Era «la dama de La Navata»: la mujer que vivía sola entre los bosques, que no quería residencias y que una noche oyó ruidos y llamó a su albacea.

Nadie llegó a tiempo.