Última hora Hantavirus: el crucero llegará a Canarias este domingo y los españoles serán trasladados a Madrid para su evaluación

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decidido finalmente que España reciba el crucero de lujo MV Hondius en las Islas Canarias este domingo a las 8:00, poniendo fin a una larga negociación internacional que ha mantenido en vilo a gobiernos, organismos de salud y a las 147 personas que se encontraban atrapadas en la embarcación. El barco, que partió el 20 de marzo desde Ushuaia en Argentina con rumbo a los Países Bajos, llegará al archipiélago canario después de haber estado fondeado en Cabo Verde, donde las autoridades locales le negaron la entrada por motivos de seguridad pública.

La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea coordinaron la solicitud formal al Gobierno español, argumentando que el país africano donde está la embarcación en estos momentos no dispone de la infraestructura sanitaria necesaria para manejar un brote como este.

En consecuencia, Pedro Sánchez convocó una reunión en la Moncloa para autorizar la operación, fundamentándola en el «cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario». Sin embargo, esta decisión no fue tomada sin reticencias: tanto el Gobierno central como las autoridades canarias inicialmente sugirieron que el barco debería dirigirse directamente a Países Bajos, donde opera la naviera Oceanwide Expeditions.

Especialmente sangrante ha sido la descoordinación del Ejecutivo sanchista con el canario. El presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, denunció que no le han consultado para participar en la toma de decisión pese a ser la máxima autoridad de las islas.

Los españoles a bordo y su destino final

Entre los pasajeros y tripulantes del MV Hondius se encuentran catorce ciudadanos españoles provenientes de seis comunidades autónomas. La Delegación del Gobierno en Asturias confirmó que hay cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un gallego, un residente de Castilla y León y una valenciana. Todos ellos se hallan en buen estado de salud y no presentan síntomas aparentes; aun así, están bajo un régimen de aislamiento como medida preventiva.

Una vez que el crucero llegue a Canarias —aún se está definiendo el puerto específico— los españoles serán trasladados a Madrid para realizarse exámenes médicos exhaustivos. La Generalitat de Cataluña ha asegurado que los cinco residentes catalanes están «en buen estado de salud y tranquilos», mientras que la Consejería de Sanidad de Madrid confirmó que los tres madrileños no presentan ningún síntoma.

El protocolo de evacuación y los casos graves

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades está llevando a cabo una revisión minuciosa del barco para identificar qué personas necesitan ser evacuadas urgentemente desde Cabo Verde antes del viaje hacia Canarias. Hasta ahora se han confirmado seis casos relacionados con el hantavirus; dos han sido verificados mediante análisis de laboratorio. Tres pasajeros han fallecido, uno se encuentra en estado crítico en Sudáfrica, y dos tripulantes requieren atención médica urgente.

El médico del crucero, un ciudadano neerlandés en grave situación, iba a ser trasladado de urgencia a Canarias mediante un avión medicalizado pero terminó siendo destinado a su país de origen.

Antecedentes del brote y contexto epidemiológico

El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores que puede ser especialmente peligrosa en áreas donde el virus es endémico. Los pasajeros del crucero estuvieron en regiones argentinas donde se conoce la presencia del virus entre las poblaciones roedoras. Aún no se ha determinado si todas las muertes son directamente atribuibles al hantavirus; sin embargo, los epidemiólogos de la OMS están trabajando a bordo para establecer la cadena de contagio y evaluar el riesgo real para el resto de los ocupantes.

La travesía del MV Hondius comenzó hace más de seis semanas con 149 personas a bordo procedentes de 23 nacionalidades diferentes. Este barco es una embarcación reforzada para expediciones polares con 107 metros de eslora y capacidad para unas 170 personas. Lo que comenzó como un viaje turístico se ha convertido rápidamente en una crisis sanitaria internacional que ha puesto a prueba los mecanismos colaborativos entre organismos internacionales, gobiernos europeos y autoridades locales en zonas remotas del Atlántico Sur.

El Ministerio de Sanidad español informará puntualmente sobre los detalles del protocolo de acogida tan pronto como sean definidos por la OMS y el ECDC. Mientras tanto, el barco continúa su lento trayecto hacia Canarias, donde los servicios sanitarios regionales se preparan para recibir a los pasajeros y tripulantes bajo un estricto protocolo de contención y evaluación clínica.