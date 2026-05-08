Antonio Naranjo presenta el acta policial que certifica la prostitución masculina en la sauna del suegro de Sánchez

Antonio Naranjo, veterano de la información política española con décadas de trayectoria y uno de los periodistas más rigurosos en el seguimiento de las conexiones entre poder y negocios irregulares, ha hecho pública el acta policial que describe con detalle lo que ocurría en la Sauna Adán de la calle San Bernardo 38 de Madrid.

El documento, al que El Debate ha tenido acceso en exclusiva, data de 1995 y fue elaborado por la Policía Municipal tras una inspección del local.

El establecimiento estaba dirigido por Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, y funcionaba en un edificio público propiedad de Muface, la mutualidad de funcionarios del Estado.

Los agentes inspeccionaron el sótano, la planta baja y la primera planta del local. Lo que encontraron fue documentado con la precisión propia de un informe policial: catorce cabinas equipadas con puertas y colchones para prácticas sexuales, preservativos usados en papeleras, una sala donde se proyectaban películas pornográficas y salidas de emergencia bloqueadas con rejas, lo que además de ser una irregularidad administrativa constituía un riesgo grave para la seguridad de los ocupantes.

El subinspector a cargo de la inspección no dejó margen para interpretaciones ambiguas en su conclusión: «Este local está destinado a promover y llevar a cabo la prostitución masculina». Los agentes identificaron a varias personas «en el interior de una cabina sauna desnudos y en estado de erección». Un vigilante del portal confirmó a los inspectores que jóvenes provenientes de barrios periféricos acudían los fines de semana a ofrecer servicios sexuales.

La policía solicitó el precinto del local «independientemente de las responsabilidades penales». El local siguió operativo.

El historial de Sabiniano Gómez

Sabiniano Gómez, fallecido en 2025, construyó a lo largo de décadas un conjunto de negocios relacionados con saunas en Madrid, Segovia y Lugo. La historia administrativa y judicial de esos negocios es un catálogo de irregularidades documentadas.

Arrendó el local de San Bernardo 38 en 1980 sin contar con licencia. Intentó registrarlo como salón de belleza, sauna y peluquería, categorías que no correspondían a la actividad real. El Ayuntamiento lo clausuró en dos ocasiones durante los años ochenta. Operó ilegalmente durante ocho años hasta un cierre definitivo en 1989, aunque como documenta el acta de 1995, la actividad continuó posteriormente.

En 1984, una muerte por electrocución dentro del local llevó al Tribunal Supremo a ratificar la responsabilidad civil de Sabiniano Gómez. Muface, propietaria del edificio, ignoró las quejas vecinales y las obras no comunicadas realizadas en tres apartamentos adyacentes al local. El contrato de arrendamiento con Muface se extendió hasta 2022, ya con Pedro Sánchez ocupando La Moncloa.

En 2006, la titularidad del negocio pasó a Enrique Gómez, hermano de Sabiniano. Ese mismo año, cuando Sánchez comenzaba su ascenso dentro del PSOE, las conexiones familiares con ese negocio eran un hecho conocido en determinados círculos políticos madrileños.

En 2008, la Sauna Princesa, otro establecimiento del mismo entramado familiar, fue objeto de denuncias por estafas a clientes, incluyendo el cobro del doble de lo acordado. Tras el cierre definitivo de la Sauna Adán, el local fue reconvertido en el hostal San Bernardo Rooms.

Antonio Naranjo subraya que no hay rastro municipal sobre las obras realizadas en el ático del edificio. El contrato de arrendamiento con Muface se mantuvo activo durante décadas a pesar del historial documentado de irregularidades, clausuras y la propia acta policial de 1995 que describía el local como prostíbulo.

El documento de 1995 es un acta oficial. Sus descripciones son las de los agentes que inspeccionaron el local. Y la pregunta que plantea su publicación ahora, treinta años después, es por qué un establecimiento descrito por la Policía Municipal como dedicado a «promover y llevar a cabo la prostitución masculina» en un edificio público de Muface continuó operando durante años más con el contrato de arrendamiento intacto.

La respuesta a esa pregunta está en los archivos administrativos de Muface y del Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora, nadie la ha dado.