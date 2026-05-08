Dos guardias civiles mueren al chocar sus patrulleras en plena persecución de una narcolancha

La Guardia Civil ha sufrido este viernes una nueva y durísima pérdida en la lucha contra el narcotráfico en el sur peninsular: dos agentes han fallecido y otros dos han resultado heridos tras la colisión de dos patrulleras del Servicio Marítimo cuando seguían a una narcolancha frente a la costa de Huelva.

Según las informaciones disponibles, el accidente se produjo a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en un punto marítimo situado entre Huelva y Cádiz, durante una intervención contra una embarcación sospechosa de transportar droga.

Entre las víctimas mortales figura Germán, un agente con larga trayectoria en el Servicio Marítimo, y después se confirmó el fallecimiento de un segundo mando del cuerpo que había quedado gravemente herido. Los otros dos efectivos heridos continúan bajo atención sanitaria, uno de ellos en estado grave y el otro con lesiones leves.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a las familias y compañeros de los agentes fallecidos. Este nuevo suceso reabre además el recuerdo de la tragedia de Barbate, donde dos guardias civiles murieron en 2024 tras ser arrollados por una narcolancha.