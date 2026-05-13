Ábalos hizo un trío con prostitutas, haciéndolas pasar por ‘asesoras’, durante una visita como ministro de Transportes a Feijóo

Otra más.

En plena pandemia, con los salvoconductos de movilidad siendo el documento más codiciado y controlado de España, el Ministerio de Transportes firmó y selló permisos de desplazamiento para dos jóvenes, Lucía H. y Elena M., bajo la categoría de «asesoras». Los documentos llevaban la firma de la jefa de la Secretaría del Ministerio.

Lo revelan con todo detalle los periodistas Jorge Calabrés y David Vicente este 13 de mayo de 2026, en El Español, tirando del móvil de Koldo.

Las dos mujeres viajaron desde Córdoba y Madrid hasta Santiago de Compostela. El motivo oficial del desplazamiento del ministro José Luis Ábalos era una visita a Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia.

La noche del 8 al 9 de abril de 2021, Ábalos la pasó en un hotel de Santiago acompañado de ambas mujeres.

El Ministerio de Transportes, el mismo que gestionaba los salvoconductos de movilidad que restringían los desplazamientos de millones de españoles durante la pandemia, extendía acreditaciones oficiales firmadas por una funcionaria del Estado para que prostitutas pudieran acompañar al ministro en sus viajes institucionales.

Perfil de un fenómeno

José Luis Ábalos Meco nació en Valencia en 1959 en el seno de una familia trabajadora. Empezó su vida laboral como conductor de autobús, un detalle biográfico que el PSOE utilizó durante años como ejemplo del partido de los trabajadores y que ahora, a la luz de lo que los audios de Koldo han revelado sobre sus aficiones en los viajes oficiales, adquiere una ironía que ningún redactor de discursos habría anticipado.

Su entrada en política fue por la puerta del socialismo valenciano, donde fue construyendo una carrera lenta y metódica durante décadas. No era un intelectual ni un orador brillante. Era un organizador. Alguien que sabía quién debía llamar a quién, qué favor había que hacer para que otro favor llegara después, cómo funciona la maquinaria interna de un partido grande. Esa habilidad lo convirtió en secretario de Organización del PSOE, el cargo que controla los hilos del partido más allá de los discursos y los mítines.

El hombre que hizo posible a Sánchez

Su momento llegó en 2017. Cuando Pedro Sánchez fue forzado a dimitir como secretario general del PSOE por la presión de los barones del partido, Ábalos fue uno de los pocos que se mantuvo leal. Y cuando Sánchez protagonizó su regreso y ganó las primarias contra todo pronóstico, Ábalos era su hombre en la sombra: el que había tejido los apoyos territoriales, el que había llamado a los militantes, el que había construido la estructura de la remontada.

Esa lealtad tuvo su recompensa. Tras la moción de censura de 2018 que llevó a Sánchez a La Moncloa, Ábalos llegó al Ministerio de Transportes, uno de los más grandes y con más presupuesto del Gobierno. Era el número dos efectivo del PSOE y el ministro más poderoso del gabinete después del propio presidente.

En Aldama, el empresario que declaró ante el Supremo como el testigo más explosivo del caso Koldo, Ábalos era «el jefe». Sánchez era «el uno». La jerarquía era clara.

La personalidad: directo, leal y con vida paralela

Quienes lo conocen en el ámbito político describen a Ábalos como un hombre directo, sin los refinamientos retóricos que caracterizan a otros políticos del PSOE. Habla claro, negocia duro y no olvida ni los favores ni los desaires. Su estilo es más el del aparatchik experimentado que el del político mediático.

Fuera del foco oficial, los mensajes del móvil de Koldo revelan una personalidad que combina el poder institucional con una vida paralela organizada con la misma eficiencia burocrática que sus funciones ministeriales. Las prostitutas trasladadas en AVE con billetes del Ministerio. Los salvoconductos de pandemia firmados por funcionarias del Estado para sus «asesoras». El mensaje «Cambiar para ver otras» escrito con la naturalidad de quien pide un cambio de menú. Las lámparas rotas en el Parador de Teruel. La intervención policial a la mañana siguiente.

Aldama declaró ante el Supremo haber pagado «señoritas» para que Ábalos «se relajara». Lo dijo con la misma naturalidad con que describía los sobres de comisiones llevados en mochila al ministerio.

La caída: expulsado, sin acta y en prisión

En 2024, el PSOE lo expulsó del partido tras el estallido del caso Koldo. Durante meses se aferró a su acta de diputado desde el Grupo Mixto, sin sueldo ni capacidad de voto tras la suspensión de sus derechos parlamentarios. En noviembre de 2025 ingresó en prisión preventiva por «riesgo extremo de fuga», según dictaminó el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. El 28 de enero de 2026 anunció su renuncia al acta de diputado desde la prisión.

Su estrategia judicial fue la negación sistemática. Ante el Tribunal Supremo declaró durante más de seis horas rechazando con vehemencia cualquier acusación. «No van a encontrarme nada», repitió. Minimizó los 94.000 euros en efectivo que la UCO le atribuye: «Sale a 500 euros al mes, ridículo». Los audios de la UCO lo grabaron preguntando por su comisión en un contrato del AVE antes de que se adjudicara: «¿A cuánto?»

La Fiscalía Anticorrupción le pide 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El juicio ha quedado visto para sentencia.

José Luis Ábalos empezó conduciendo autobuses de línea. Terminó en una celda de prisión preventiva esperando sentencia.

Anécdotas y curiosidades

Teruel, septiembre 2020 : Después de actos con Javier Lambán , Ábalos postergó la salida de las mujeres hasta la tarde del día 16.

: Después de actos con , postergó la salida de las mujeres hasta la tarde del día 16. Santiago de Compostela, abril 2021 : Pasó la noche del 8 al 9 en un hotel acompañado por dos prostitutas provenientes de Córdoba y Madrid, quienes contaban con salvoconductos bajo el título de «asesoras» firmados por la jefa de Secretaría del Ministerio.

: Pasó la noche del 8 al 9 en un hotel acompañado por dos prostitutas provenientes de Córdoba y Madrid, quienes contaban con salvoconductos bajo el título de «asesoras» firmados por la jefa de Secretaría del Ministerio. Patrón habitual : Los mensajes sugieren visitas a saunas, restaurantes japoneses y repartos regulares. El periodista Rubén Amón ironizó sobre esta situación afirmando: «Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución».

: Los mensajes sugieren visitas a saunas, restaurantes japoneses y repartos regulares. El periodista ironizó sobre esta situación afirmando: «Este es el gobierno que iba a abolir la prostitución». Contradicción PSOE : Aunque proponen multas para clientes por un importe que asciende a 1.500€, resulta irónico que Ábalos haya utilizado fondos públicos para sus fiestas.

: Aunque proponen multas para clientes por un importe que asciende a 1.500€, resulta irónico que haya utilizado fondos públicos para sus fiestas. Encubrimiento: El Gobierno arremetió contra la periodista Ketty Garat, quien destapó el escándalo, llamándola vendehúmos.

El teléfono móvil de Koldo revela un amplio catálogo no solo relacionado con Teruel, sino también con diversas fiestas. El líder del PP en Aragón, Azcón, critica que aún siga en el Congreso mientras otros han dimitido por cuestiones menos graves. Tanto Sánchez como el PSOE han optado por guardar silencio ante estas recientes revelaciones.

La Policía se encargó de reparar los daños causados en la suite; sin embargo, el escándalo sigue creciendo con cada nuevo audio filtrado.