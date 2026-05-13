Afloran cuentas ocultas en Miami del amigo de Zapatero ligadas al caso Plus Ultra

El empresario alicantino Julio Martínez vuelve a situarse en el centro de la tormenta judicial tras salir a la luz la existencia de depósitos bancarios en Miami que rondan el millón de euros y que hasta ahora habían permanecido fuera del radar de los investigadores. Esta revelación, adelantada por El Mundo, se suma al hallazgo previo de más de 300.000 euros en efectivo intervenidos en su vivienda por la UDEF, dinero que el propio implicado admitió no haber declarado.

Las nuevas pistas surgen del análisis de correos electrónicos y documentos incautados durante los registros realizados en diciembre, donde aparecen órdenes y referencias a cuentas activas desde hace más de diez años. El origen de los fondos sigue sin esclarecerse.

Martínez, conocido por su estrecha relación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, figura como una pieza clave dentro de la investigación que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El caso, que continúa bajo secreto, apunta a posibles delitos que van desde el blanqueo de capitales hasta la pertenencia a organización criminal, pasando por tráfico de influencias y apropiación indebida.

Según desveló El Mundo, el empresario habría actuado como intermediario para Plus Ultra ante el régimen de Nicolás Maduro, percibiendo importantes sumas de dinero. Parte de esos fondos —más de 450.000 euros— habrían sido transferidos a Zapatero en concepto de supuestos trabajos de asesoría, a lo que se añaden pagos adicionales a sus hijas por servicios de marketing actualmente bajo lupa.

La investigación trata de determinar si estos movimientos económicos, canalizados a través de sociedades como Análisis Relevante, responden a actividades reales o encubren comisiones por gestiones políticas. En este contexto, también se examina el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante el Gobierno de Pedro Sánchez, operación en la que distintas voces sitúan a Zapatero como actor influyente, algo que él niega tajantemente.

Mientras tanto, Martínez ha optado por el silencio ante el juez, limitándose a justificar el dinero hallado como fruto de operaciones familiares e inmobiliarias no declaradas, pero legales, según su versión. Ha pospuesto cualquier explicación detallada hasta que se levante el secreto de las actuaciones.

El magistrado José Luis Calama ha destacado recientemente la complejidad de la trama, caracterizada —según recoge el auto judicial— por la opacidad de sus movimientos, el uso de estructuras societarias interpuestas y la existencia de ramificaciones internacionales. Todo ello obliga, sostiene, a un análisis exhaustivo y prolongado de la documentación intervenida.