La estafa de los clavos de oro aterroriza a ancianos solos

Un individuo se pone en contacto con ancianos vulnerables. Les informa que su hijo ha tenido un accidente grave. Necesita urgentemente clavos de oro o tornillos de oro para una operación inminente, o corre el riesgo de morir. La Policía Nacional lo detiene tras haber estafado a trece personas en Madrid, Alicante y Murcia. Las víctimas, aterrorizadas, lanzan dinero y joyas por la ventana.

La investigación comenzó después de la denuncia de una mujer que recibió una llamada desde un número oculto. Un falso médico le comunicó que su hijo estaba en el Hospital de Toledo. En el fondo, se escuchaban llantos: un hombre suplicaba a su madre y amenazaba con suicidarse. El estafador mantenía ocupadas todas las líneas telefónicas durante horas, lo que aislaba a la víctima. En algunos casos extremos, la charla se extendía entre cuatro y cinco horas, impidiendo que pudiera llamar a sus familiares para verificar la situación.

Modus operandi paso a paso

Los delincuentes utilizan listados telefónicos para localizar números de ancianos solos. Llaman con voz agitada: «Hola, buenos días señora, ¿me escucha?». Luego pasan a la acción:

Alarma inicial: Informan sobre un accidente grave del hijo o hija. Urgencia falsa: Plantean una operación inminente que requiere clavos de oro costosos para salvar la vida o evitar una amputación. Presión emocional: Incluyen audios con llantos y súplicas, además de amenazas sobre muerte o suicidio. Aislamiento: Mantienen ocupadas las líneas telefónicas durante largos periodos. Pago inmediato: Las víctimas introducen dinero y joyas en una bolsa de plástico, que luego lanzan por la ventana. En ocasiones, los estafadores se presentan en el domicilio cubiertos completamente.

Algunas víctimas sufren ataques de ansiedad o problemas cardíacos al descubrir el engaño tras hablar con familiares.

Perfil del detenido

La Policía Nacional no ha revelado la identidad del arrestado. Actúa solo o en una pequeña red y tiene como objetivo principal a personas mayores de 85 a 100 años, que suelen estar solas y son más vulnerables. Opera desde centros de llamadas improvisados y acumula un total confirmado de 13 delitos, aunque se sospecha que hay más víctimas. Fue capturado tras un rastreo de llamadas y denuncias cruzadas.

Anécdotas y curiosidades:

En una llamada, el falso hijo llegó a decir: «Mamá, si no pagas, me amputan la pierna».

Utilizan nombres de hospitales reales como el Hospital de Toledo para dar credibilidad.

para dar credibilidad. Una víctima llegó a lanzar una bolsa con joyas valoradas en miles de euros.

Los estafadores suelen aparecer en los portales con capuchas y guantes para recoger lo que les lanzan antes de huir rápidamente.

Los hospitales han advertido: «No solicitamos dinero por operaciones».

Estafas más frecuentes en España

Este caso se suma a una ola creciente de fraudes. Un estudio realizado por Mastercard en mayo de 2026 revela los tipos más comunes. El 81% de los españoles ha sufrido al menos un intento en el último año, siendo los jóvenes (Gen Z) quienes caen más frecuentemente en trampas digitales.

Tipo de estafa Porcentaje Detalles Compras y ventas minoristas 42% Ofertas engañosas, productos falsificados, suscripciones fraudulentas. Inversiones y criptomonedas 34% Promesas irrealizables de ganancias rápidas utilizando IA. Robo de identidad 33% Servicios falsos relacionados con crédito y verificaciones fraudulentas. Estafas románticas 30% Perfiles falsos en aplicaciones pidiendo dinero. Viajes y entradas 28% Venta de boletos inexistentes.

Otras modalidades incluyen el timo del falso nieto, técnicos falsos que se presentan en domicilios (Cádiz) o fraudes como el SIM swapping, así como el vishing, donde utilizan voces generadas por IA para engañar. La Policía Nacional recomienda colgar inmediatamente y contactar al número oficial para verificar cualquier situación sospechosa.

Este tipo de fraudes como los clavos de oro aprovechan la soledad y el miedo entre las personas mayores. Los bancos y tarjetas son considerados como las principales fuentes confiables para protección (con un 70% y 62%, respectivamente). La población anciana se convierte en un blanco fácil para estos delincuentes. Denunciar al 091 puede ser clave para salvar vidas y proteger bolsillos.

La detención realizada abre una grieta en redes similares delictivas, anticipando más arrestos en el horizonte.