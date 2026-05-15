Guerra abierta entre Mouliaá y Errejón: nueva querella por «calumnias, contra el honor y revelación de secretos»

El conflicto entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón suma un nuevo capítulo en los tribunales. La actriz ha interpuesto una denuncia contra el exdirigente político por supuestos delitos relacionados con el honor, la difusión de información privada y calumnias, a raíz de la divulgación de una conversación fechada en julio de 2025.

Según sostiene su defensa, el contenido hecho público no reflejaría fielmente el intercambio original. La abogada María Yurena Carrillo Ramos asegura que se habrían omitido fragmentos clave, alterando el sentido global del diálogo y proyectando una versión incompleta ante la opinión pública.

En esos pasajes no incluidos aparecería una tercera persona, identificada como Soraya, cuyas intervenciones —según la denuncia— aportarían contexto esencial. En ellas, además, se vertían duras críticas hacia Errejón, con calificativos que elevan la tensión del caso.

Pero el frente judicial de Mouliaá no se limita a esta causa. La actriz ha iniciado otras acciones legales que, afirma, buscan reparar lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales, incluyendo su honor, su intimidad y la garantía de tutela judicial efectiva.

Entre los episodios que describe figura una intervención policial en su establecimiento, Greenery Ponzano, donde se incautaron productos valorados en más de 3.000 euros. A ello se suma un incidente doméstico: una inundación en su vivienda provocada por la rotura de una tubería comunitaria, con daños materiales significativos.

Su entorno legal advierte de las consecuencias de esta cadena de acontecimientos: un desgaste que no solo es económico, sino también emocional y reputacional, intensificado por la presión mediática y por diversos hechos que, según apuntan, continúan bajo investigación.