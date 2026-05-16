La tragedia en Maldivas se cobra otra vida: muere un rescatista mientras buscaba a los buzos italianos

El drama en aguas de Maldivas sigue creciendo. A la muerte de cinco submarinistas italianos se suma ahora una nueva víctima: un miembro del equipo de rescate que participaba en la recuperación de los cuerpos aún desaparecidos.

El fallecido, identificado como Mohammed Mahdi, formaba parte del grupo de ocho efectivos de las fuerzas armadas maldivas desplegados en la operación. Durante una de las inmersiones, el militar sufrió un problema de salud que obligó a su evacuación urgente a un hospital cercano, donde finalmente perdió la vida.

La noticia ha causado un fuerte impacto tanto en Maldivas como en Italia, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, expresó públicamente su pesar. El jefe de la diplomacia italiana trasladó sus condolencias a su homóloga maldiva, Iruthisham Adam, subrayando el sacrificio del rescatista.

Tajani destacó que la muerte de Mahdi ensombrece aún más unos días ya marcados por el dolor en Italia, al tiempo que resaltó el vínculo de solidaridad que une ahora a ambos países ante la tragedia. También quiso reconocer la valentía del militar fallecido, que perdió la vida en plena misión humanitaria.

Las labores de recuperación continúan en un entorno complejo, mientras el suceso deja una huella profunda en dos naciones unidas por el luto.