Orgía en la residencia oficial del ministro: Ábalos hizo otro trío con las dos rumanas, ‘empleadas’ de Ruz, en el chalet de El Viso

Durante los meses del confinamiento, millones de españoles no podían salir a la calle sin un justificante.

Las multas caían sobre quien se saltaba las restricciones. La policía paraba los coches en las carreteras.

Las comunidades autónomas cerraban sus perímetros.

Y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos firmaba salvoconductos para que sus prostitutas pudieran viajar sin problemas de una provincia a otra, identificadas en los documentos oficiales como «técnicas de estudios de construcción».

Los papeles los firmaba la jefa de Secretaría del Ministerio. Con sello y todo.

Es otra exclusiva de los periodistas Jorge Calabrés y David Vicente, que le están dando un jugo enorme al teléfono móvil que le compraron los del Español de Pedrojota a Koldo.

Lo que resulta llamativo, aunque tampoco demasiado sorprendente a estas alturas, es que el ministro Óscar Puente, tan activo en X insultando a periodistas, jueces, políticos de la oposición y a cualquiera que se cruce en su camino, no haya encontrado un momento para anunciar que va a buscar hasta debajo de las piedras a quien estampó ese sello en esos salvoconductos para mandarlo a donde merece ir.

Abracadabrante silencio en un bocazas tan dado a la indignación pública.

Cinco días antes de ser destituido por Pedro Sánchez, José Luis Ábalos recibió en su residencia oficial del chalet de El Viso a dos prostitutas rumanas que habían viajado desde Valencia en AVE. La habitación del hotel donde se cambiaron antes del encuentro estaba reservada a nombre de Víctor Ábalos, hijo del ministro, con una nota que decía: «Viajo por trabajo y quizá utilice la tarjeta de crédito de la empresa». Las mujeres permanecieron en la residencia oficial aproximadamente cuatro horas, hasta pasada la medianoche. En ese momento, Ábalos era todavía ministro de Transportes del Gobierno de Sánchez. Y en esa misma residencia oficial vivía también la vicepresidenta Nadia Calviño.

El episodio, reconstruido a partir de mensajes y documentos intervenidos en los dispositivos de Koldo García, el asesor de Ábalos hoy en prisión preventiva, es el capítulo más reciente de un patrón que los investigadores llevan meses documentando: sexo comercial, logística financiada desde la esfera del poder y una sensación de impunidad en un grupo de cargos socialistas que durante años vivieron al margen del discurso abolicionista que su partido predicaba públicamente.

La coreografía del encuentro

El 3 de julio de 2021, Koldo y Rozalia, una de las escorts, comienzan a intercambiar mensajes para concretar los detalles del viaje. Buscan trenes, ajustan horarios según las disponibilidades de Ofelia, la otra mujer, y sincronizan cada conexión con la agenda del ministro. El 5 de julio ambas toman el AVE 05141 Valencia-Madrid, con salida a las 14:10 y llegada a Atocha a las 15:48.

Las instrucciones de Koldo son precisas: llegar a la estación, comer algo, dirigirse al NH Collection Madrid Colón para hacer el check-in, cambiarse y dejar las maletas, y desde allí tomar un taxi hacia la vivienda oficial del ministro en El Viso.

Del otro lado, Ábalos coordina con Koldo el momento exacto de la llegada. Quiere «descansar algo» y «ordenar» su casa oficial antes del encuentro. Fijan la hora sobre las 18:30. La instrucción final del ministro es concisa: «Compra cervezas». Koldo responde: «Ok».

Las dos escorts llegan. Permanecen aproximadamente cuatro horas. Al salir, regresan al hotel Colón para pasar la noche y salen justas para tomar el AVE de vuelta a Valencia sin pagar lo consumido en el minibar. Rozalia hace el recuento por WhatsApp: «Un sándwich, 1 agua, 2 cervezas, 1 vino, 1 gin, 1 ron, 1 bacardi y 1 zumo naranja». Koldo asume el gasto. El círculo se cierra.

El empresario que firmaba los salvoconductos y pagaba el piso

La presencia de Rozalia y Ofelia en la vida de Ábalos no empezó en El Viso. Ambas ya habían acompañado al ministro en Zaragoza durante los meses de restricciones pandémicas, con salvoconductos firmados por José Ruz, empresario propietario de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) e imputado por presuntas comisiones dirigidas hacia Ábalos y Koldo. Los documentos las identificaban como empleadas de la empresa para justificar sus desplazamientos mientras España aplicaba cierres perimetrales que el resto de los ciudadanos tenía que respetar bajo amenaza de multa.

Ruz no solo firmaba los salvoconductos. También asumió entre 2021 y 2022 el alquiler de un piso en Chamberí utilizado para encuentros del círculo de Ábalos. Su empresa recibió durante el mandato del ministro contratos públicos por valor de 125 millones de euros, de los cuales 108 procedían directamente de la Dirección General de Carreteras. El esquema es el de siempre: empresa adjudicataria con contratos millonarios, servicios «extras» al ministro y su entorno, encuentros con escorts cubiertos logística y económicamente por el contratista.

El modelo que no es una excepción

El episodio de El Viso se suma al catálogo que los investigadores han ido reconstruyendo: el Parador de Teruel en septiembre de 2020, con dos mujeres traídas desde Andalucía en AVE con billetes del Ministerio. El hotel de Santiago de Compostela en abril de 2021, con salvoconductos que las identificaban como «asesoras» firmados por la jefa de Secretaría del Ministerio. El NH Gran Hotel de Zaragoza con los mensajes que sugieren consumo de drogas. Y ahora la residencia oficial de El Viso, cinco días antes de la destitución.

El diputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, «Tito Berni», organizaba cenas con prostitutas y empresarios en Madrid. Ábalos organizaba tríos en residencias oficiales del Gobierno. Son casos distintos pero el patrón es el mismo: poder político, sexo comercial, logística pagada con recursos públicos o empresariales y la convicción de que las reglas son para los demás.

Mientras el Ministerio de Igualdad diseñaba sanciones para los «puteros» y el PSOE abanderaba el abolicionismo como política feminista de Estado, un ministro de ese mismo Gobierno organizaba tríos en su residencia oficial con prostitutas cuyos viajes financiaba un empresario con 125 millones en contratos públicos.

La habitación del hotel estaba a nombre de su hijo. Las cervezas las compraba Koldo. El minibar lo pagaba el contratista. Y la residencia donde todo ocurrió pertenecía al Gobierno de España.