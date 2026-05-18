Las agresiones a policías y guardias civiles aumentan un 66% con Marlaska como Ministro de Interior

Las agresiones a policías nacionales y guardias civiles no han dejado de crecer desde que Fernando Grande-Marlaska tomó las riendas del Ministerio del Interior en junio de 2018.

Los datos oficiales publicados por el propio Gobierno lo documentan sin ambigüedad: de las 9.967 agresiones registradas en 2018 se ha pasado a 16.554 en 2025, un incremento del 65,7% en siete años de gestión del mismo ministro.

La traducción cotidiana de esa cifra es 46 agresiones diarias a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Cada día del año.

La cifra de 2025 no es el récord absoluto, que corresponde a 2024, pero confirma que el problema se ha estabilizado en niveles que multiplican por más de 1,6 los que había cuando Marlaska llegó al cargo. En ningún año de su mandato las agresiones han vuelto a los niveles de 2018.

Lo que piden los agentes y lo que el Gobierno niega

Sindicatos y asociaciones policiales llevan meses reclamando una medida concreta que el Gobierno de Sánchez sigue bloqueando: el reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo. No es una demanda retórica. Tiene consecuencias prácticas directas en tres ámbitos que los representantes de los agentes llevan tiempo enumerando: reconocimiento laboral del riesgo real que asumen en cada turno, mejora en los medios de protección y equipamiento, y beneficios relacionados con la jubilación y la cobertura social para quienes trabajan en los entornos más expuestos.

En los círculos policiales se repite una idea que va más allá de las cifras: no ser reconocidos como profesión de riesgo no solo afecta a las condiciones laborales sino que envía un mensaje sobre el valor que el Gobierno atribuye al trabajo diario en primera línea. Mientras otros colectivos expuestos a situaciones violentas o peligrosas sí tienen ese reconocimiento, los agentes que persiguen narcolanchas en el Estrecho, intervienen en narcopisos o controlan disturbios callejeros siguen sin él.

El contexto que agrava el diagnóstico

Las agresiones a agentes no ocurren en el vacío. En 2025 se registraron 31.481 infracciones penales por lesiones y riñas tumultuarias, otra cifra que confirma el deterioro del clima de seguridad en determinados entornos. Cada intervención de Policía Nacional o Guardia Civil se desarrolla en un contexto de mayor complejidad, especialmente en áreas afectadas por el narcotráfico, los narcopisos y la violencia callejera organizada.

La situación de la Guardia Civil tiene una dimensión adicional que los datos de agresiones no capturan completamente: sus miembros operan frecuentemente en los entornos de mayor riesgo del país, persiguiendo organizaciones criminales armadas con material de guerra en el litoral sur mientras esperan el equipamiento prometido desde noviembre de 2025 que sigue en tramitación.

Marlaska fue uno de los magistrados más reconocidos de la Audiencia Nacional antes de convertirse en ministro, con una trayectoria ligada a los grandes casos de terrorismo. Su perfil técnico y su discurso centrado en la legalidad no han impedido que su gestión al frente del Interior sea la más cuestionada por los propios cuerpos que debería proteger.

Barbate sigue resonando en cada conversación sobre medios y protección. Huelva también. Y los 16.554 números de 2025, 46 cada día, son la estadística que acompaña a cada uno de esos nombres.