¡Horror en San Diego!: ataque armado sacude la mayor mezquita del condado y deja cinco muertos

El terror irrumpió este lunes en el Centro Islámico de San Diego, el mayor templo musulmán del condado, cuando dos jóvenes armados desataron un tiroteo que terminó con cinco personas fallecidas, incluidos los propios atacantes.

El jefe de la Policía local, Scott Wahl, confirmó que los sospechosos, de entre 17 y 19 años, se quitaron la vida tras perpetrar el ataque. Las primeras indagaciones del FBI apuntan a que ambos actuaron coordinadamente antes de suicidarse en el lugar.

Uno de los implicados mantenía relación con un instituto situado a poco más de un kilómetro del centro religioso. La investigación dio un giro cuando la madre del menor halló una carta de despedida con referencias a supremacismo racial, lo que encendió las alarmas tras detectar también la desaparición de varias armas en el domicilio familiar.

Tres adultos murieron en el tiroteo, aunque las autoridades han optado por no divulgar sus identidades hasta completar las notificaciones a los familiares.

Entre las víctimas se encuentra un guardia de seguridad que, según la policía, actuó con valentía para frenar la masacre y evitar un número mayor de muertos. Su intervención fue clave en los primeros momentos del ataque.

Desde Washington, el presidente Donald Trump calificó lo ocurrido como un hecho “terrible” y anunció que el director del FBI, Kash Patel, ofrecerá un informe detallado sobre lo sucedido.

Las imágenes captadas desde el aire mostraron escenas de angustia: niños evacuados de la mano, decenas de patrullas rodeando el recinto y cuerpos atendidos en el suelo mientras los agentes aseguraban la zona.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el alcalde Todd Gloria confirmaron que siguen de cerca la situación y pidieron a la población que colabore con las autoridades mientras se mantiene el despliegue de seguridad.

El complejo atacado no solo es un lugar de culto, sino también un centro educativo y comunitario que promueve actividades sociales y de integración. Ubicado en un área residencial, es un punto de encuentro habitual tanto para la comunidad musulmana como para iniciativas abiertas al resto de la población.