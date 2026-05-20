Asesinato a plena luz del día en Figueres: mata a su expareja pese a tener orden de alejamiento

El centro de Figueres se convirtió este martes en escenario de un crimen brutal. Un hombre de 48 años fue arrestado después de apuñalar mortalmente a su expareja en la plaza Josep Tarradellas, en un suceso que ha conmocionado a la localidad gerundense.

La agresión se produjo alrededor de las 15.30 horas, cuando el presunto autor atacó a la mujer con un arma blanca en plena vía pública. Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencia, que se desplazaron rápidamente junto a unidades sanitarias. Pese a los intentos de reanimación, los equipos médicos solo pudieron certificar la muerte de la víctima, una mujer de 33 años de origen sudamericano.

Tras el ataque, y según imágenes difundidas en redes sociales, el agresor caminó por la plaza y se lavó la sangre en una fuente cercana, que quedó señalizada como parte de la investigación. En otros vídeos se aprecia cómo varias personas rodearon al sospechoso, evitando su huida y propinándole golpes hasta la llegada de la policía.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana procedieron a su detención en el mismo lugar. Sobre él pesaba una orden de alejamiento que, según fuentes judiciales, ya había quebrantado previamente. De hecho, había sido arrestado el día anterior por incumplir esa medida y por un presunto episodio de violencia contra la misma mujer.

Tras un juicio rápido, el hombre aceptó una condena de seis meses de prisión por maltrato, además de la prohibición de acercarse a la víctima y comunicarse con ella durante más de un año. Sin embargo, la falta de comparecencia de la mujer ante el juzgado derivó en su puesta en libertad provisional. Menos de 24 horas después, se produjo el homicidio.

El caso se investiga como un presunto crimen machista. El Ayuntamiento de Figueres ha anunciado la convocatoria de un minuto de silencio en señal de condena. De confirmarse esta tipología, sería el tercer asesinato por violencia de género en Cataluña en lo que va de año.

A nivel estatal, 2026 suma ya 19 mujeres asesinadas en este contexto, según datos oficiales, mientras continúan en análisis otros casos recientes. Las autoridades recuerdan que existen recursos permanentes de atención y ayuda para víctimas y su entorno, como el teléfono 016 y los servicios de emergencia.